Afrique de l'Ouest: La société civile ouest-africaine se donne rendez-vous à Lomé

Une date, les 13, 14 et 15 Juillet 2017 à Lomé. Ce sont les dates retenues pour le Sommet citoyen sous régional qui a élu domicile à Lomé.

En conférence de presse ce mercredi, les Universités sociales du Togo (UST), cette organisation de la société civile togolaise regroupant des organisations de droits de l'homme et des syndicats de travailleurs, qui a en charge l'organisation de cet évènement a indiqué qu'il sera question de la mise en œuvre du protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), adopté à le 21 décembre 2001 à Dakar au Sénégal.

Le rendez-vous de Lomé qui bénéficie selon les initiateurs du soutien de la CEDEAO, du moins de sa représentation nationale au Togo, devra rassembler sur la période indiquée des organisations de la société civile, des mouvements citoyens mais aussi des syndicats des pays membres de l'espace communautaire sous-régional.

A entendre le Coordonnateur des UST, Professeur David Dosseh, ce sera la première occasion pour les différents acteurs de se prononcer sur le projet de réforme du protocole. « Depuis sa signature, la société civile ouest-africaine ne s'est pas encore exprimée de façon déterminante sur le projet de réforme du protocole initiée en mai 2015 et qui a échoué, alors que la paupérisation des populations s'accentue et que diverses questions comme celles électorales et constitutionnelles sont au cœur des préoccupations actuelles dans plusieurs pays », a affirmé Pr Dosseh.

Ces OSC ouest-africaines auront au terme de l'assise de Lomé à faire connaitre sa position de façon clairvoyante vis-à-vis de ce protocole. Aussi, elles auront à ébaucher les stratégies communes de plaidoyer en vue d'une relecture du protocole pour le parfaire et pourquoi pas lui donner un caractère contraingnant. Ce qui n'est pas pour l'instant d'actualité dans sa version actuelle.

Pour arriver à ces fins, le Sommet citoyen de Lomé aura à aborder des thématiques telles, "bonne gouvernance, un vecteur fiable de développement", "bonne gouvernance et citoyenneté : rôle des sociétés civiles africaines", "démocratie et réformes institutionnelles et constitutionnelles", " l'armée et les forces de sécurité dans un Etat démocratique" et "comment parvenir à des élections libres et démocratique dans l'espace CEDEAO ? ".