Sénégal: Technologie - L'Indice de la sécurité fait apparaître des améliorations en faveur de la cybersécurité

L'UIT, institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC), a publié l'Indice de la sécurité dans le monde pour 2017 (GCI 2017) - deuxième indice de cette série -, qui permet de mesurer l'engagement des 193 Etats Membres de l'UIT en faveur de la cybersécurité.

L'Indice GCI-2017 a pour but de mesurer l'engagement pris par les pays en faveur de la cybersécurité et de les aider à recenser les domaines dans lesquels des améliorations pourraient être apportées. Grâce aux informations recueillies, cet Indice permet de mieux cerner les pratiques suivies, afin que les Etats Membres de l'UIT puissent mettre en évidence les lacunes et mener à bien certaines activités adaptées à leur contexte national, et présente aussi l'avantage de contribuer à harmoniser les pratiques et de promouvoir une culture mondiale de la cybersécurité.

«A l'UIT, nous sommes résolus à rendre l'Internet plus fiable, plus sûr et plus sécurisé, dans l'intérêt de tous», a déclaré Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT.

L'Indice GCI témoigne non seulement de l'engagement général pris par les 193 Etats Membres de l'UIT en faveur de la cybersécurité, mais fait également apparaître une amélioration et un renforcement de tous les indicateurs du GCI, qui s'appuient sur les cinq grands axes du Programme mondial cybersécurité de l'UIT que sont les mesures légales, les techniques et organisationnelles, le renforcement des capacités et la coopération internationale.

Il ressort également de l'Indice GCI-2017 que des améliorations peuvent encore être apportées en ce qui concerne la coopération à tous les niveaux, le renforcement des capacités et les mesures organisationnelles.

«Au moment où la communauté mondiale intègre de plus en plus rapidement les TIC en tant que catalyseur essentiel du développement social et économique, il est primordial que la cybersécurité fasse partie intégrante et soit indissociable de la transformation numérique», a déclaré Brahima Sanou, Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT.