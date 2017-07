Burkina Faso: Kouanda Mahamadi chez le Mogh Naaba - Le BNSE veut sa part de voyage

Mais Kouanda ne ferme pas la porte à la négociation. Il est prêt à ranger ses tambours et trompettes et à regagner les rangs de l'UNSE si toute fois il y a un terrain d'entente. Mais cela ne se ferait pas sans règles. "S'il y a un document signé par tout le monde, pour que les choses soient claires à l'avenir, je pourrai accepter un compromis", a-t-il conclu.

Mahamadi Kouanda dira que son souhait, ce n'est pas la bagarre. "Ma vision, c'est la paix. Mon rêve est de finir avec le football d'ici 3 ans et de garder mon rôle de conseiller. Le seul souci actuellement, ce sont les moyens bloqués aux mains d'un groupe. Le problème d'Ablassé Yaméogo, président de l'UNSE, c'est de faire en sorte qu'on bloque mes animateurs. Je n'ai pas de problème avec le ministre Bangré, mais je suis contre sa pratique qui est d'écarter tous ceux qui sont du CDP et qui répondent de Kouanda. Le football n'a pas de couleur politique", souligne l'ancien député.

Nous souhaitons que l'Union soit délogée du ministère des Sports. Il ne faut pas que tout le budget affecté aux supporters leur soit attribué et que les autres soient mis sur le banc des maudits. Nous ne sommes pas des maudits. Mais depuis 2015, on nous a écartés au motif que nous sommes du CDP. Si de par le passé, on a combattu d'autres ministres pour certaines pratiques, ce n'est pas maintenant, où plus rien ne sera comme avant, qu'on va se laisser faire", nous a lancé Kouanda à sa sortie d'audience.

C'est donc pour cette raison qu'il a entrepris des démarches pour faire profiter à sa structure des mêmes avantages que les supporters de l'Union nationale (UNSE). Le mercredi dernier, il était chez le Mogh Naaba. Objectif, lui présenter son bureau et le remercier pour tout ce qu'il fait pour le Burkina et le sport «en tant qu'ancien footballeur». "Nous ne venons pas demander de dissoudre l'Union des supporters (UNSE) dont je suis d'ailleurs le président d'honneur.

