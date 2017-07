Maroc: La Bourse de Casablanca entame le second semestre dans le rouge

La place boursière casablancaise a débuté ses échanges sur une trajectoire légèrement baissière lundi, pour la première séance du second semestre, tirée vers le bas par des poids lourds de la cote.

Après un premier trimestre négatif, la Bourse de Casablanca, qui parvient à se ressaisir durant les trois mois suivants clôturant, ainsi, la première moitié de 2017 sur une hausse de 3,19%, démarre le deuxième semestre dans le rouge, plombée principalement par le titre Ciments du Maroc, en tête des baisses (-4,48%), rapporte la MAP.

Vers 09h48 (GMT+1), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, en léger retrait de 0,16% repassait au-dessous de la barre des 12.000 points, lesté également par les groupes Addoha (-0,41%), Marsa Maroc (-0,28%) et Itissalat Al Maghrib (-0,14%).

De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, abandonnait 0,17% à 9.814,08 points, la tendance étant également alourdie par la valeur CIH, qui talonnait Ciments du Maroc avec un repli de -2,23%, tandis que la bonne tenue des actions Cosumar (+0,95%) et BCP (+0,12%) contrecarrait le mouvement baissier de la cote.

Pour sa part, l'indice international le FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, se maintenait quasi-stable (+0,03%) à 11.401,84 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en régression de 0,29% se situait à 10.266,06 points.

En parallèle, les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse, portées entre autres par la remontée des cours du pétrole, en attendant une nouvelle série d'indicateurs économiques.

A Paris, le CAC 40 gagne 0,86% à 5.164,76 points vers 07h5 GMT. A Francfort, le Dax prend 0,65% et à Londres, le FTSE avance de 0,47%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300, qui a touché vendredi un plus bas de dix semaines, rebondit de 0,71%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,79% et le Stoxx 600 de 0,69%.

L'indice Stoxx européen du pétrole et du gaz progresse de 1,38%, à la faveur de la poursuite du rebond des prix du brut: le Brent se traite tout près des 49 dollars, au plus haut depuis trois semaines, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), au-dessus de 46,30 dollars.

Sur le marché des changes, le billet vert s'apprécie d'un peu moins de 0,2% face à un panier de devises de référence et l'euro revient sous le seuil de 1,14 dollar.