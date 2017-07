Maroc: Mise en service d'un Centre d'Hémodialyse à l'hôpital Mohammed VI de Tahanaout

L'offre de santé au niveau de la province d'Al Haouz s'est renforcée par la mise en service lundi d'un Centre d'Hémodialyse à l'hôpital provincial Mohammed VI de Tahanaout dédié à offrir les premières séances de dialyse au profit des patients atteints d'une insuffisance rénale chronique.

Ce centre est le premier de son genre au niveau de la province d'Al Haouz, indique un communiqué du ministère de la Santé, ajoutant que cet établissement qui a été édifié sur une superficie globale de 1.300 m2 pour un coût de 4,5 millions de dirhams, a été réalisé grâce à la contribution du ministère de la Santé, la préfecture de la province d'Al Haouz dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain, le Conseil provincial d'Al Haouz, le Conseil de la région et l'Association provinciale pour la gestion des centres d'hémodialyse d'Al Haouz.

Ce centre qui bénéficiera à 52 patients, est doté de plusieurs installations, notamment une grande salle équipée de 13 appareils d'hémodialyse, une salle pour les patients en situation critique (dotée de 2 appareils d'hémodialyse) et d'autres pour le traitement de l'eau par des technologies développées, ainsi que de deux salles pour consultation médicale et les soins infirmiers, un bureau d'assistance sociale, une pharmacie et d'autres installations.

Cet établissement de santé qui est supervisé par un néphrologue, 6 infirmiers, un technicien et une assistante sociale, a pour but de renforcer l'offre de santé de la province et d'améliorer l'accès de la population à cette offre, ainsi que d'améliorer la qualité des services offerts au profit des patients atteints d'une insuffisance rénale chronique et d'alléger la souffrance de leur déplacement vers les centres d'hémodialyse situés à l'extérieur de la province.

La création de ce centre permettra d'alléger le fardeau financier et de santé des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique dans cette province.