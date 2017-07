Maroc: M2M Group reporte à nouveau le résultat net de son exercice 2016

Le Maroc est «très satisfait du débat et des décisions qui ont été… Plus »

Au niveau des investissements, M2M Group avait initié un plan d'investissement pluriannuel en 2013 visant à concrétiser le lancement et le développement de l'activité de sa filiale NAPS, société de financement spécialisée dans la mise à disposition et la gestion de tout moyen de paiement électronique, pour une enveloppe totale de 120 MDH sur la période 2013-2018. Cette dernière vise une part de marché de 15% sur les 3 prochaines années.

Ce recul intervient en dépit de la croissance organique enregistrée par la société ainsi que du renforcement de ses positions au niveau mondial sur les marchés du paiement électronique multicanal, de l'eGov, de la dématérialisation et de la mobilité notamment au Maroc, en Afrique et en Amérique latine.

L'Assemblée générale a également examiné et adopté à l'unanimité l'ensemble des résolutions qui lui ont été présentées, précise la même source, notant que les états de synthèse sociaux et consolidés publiés préalablement à la tenue de l'AGO, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, n'ont subi aucun changement, rapporte la MAP.

