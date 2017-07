Afrique: Economie mondiale - Le FMI signale des risques de ralentissement de la croissance

La semaine dernière, le FMI avait abaissé ses prévisions de croissance pour la première économie mondiale (Etats-Unis) du fait des inconnues quant à ses projets économiques. L'institution prévoit désormais que la croissance américaine sera de seulement 2,1% cette année et en 2018 alors qu'elle projetait respectivement 2,3% et 2,5% en avril.

Les inconnues autour des programmes sont également évoquées dans ce rapport. À ce sujet, l'institution financière note que bien que les élections à risques soient passées, notamment en Europe, « un haut degré d'incertitude demeure avec les difficultés par exemple de prévoir les politiques budgétaires et réglementaires des Etats-Unis ». Cela parce que six mois après son arrivée au pouvoir, l'administration Trump n'a pas encore pu faire adopter au Congrès ses promesses électorales de relance budgétaire, comme les réductions d'impôts ou les dépenses d'infrastructures.

Rendu public avant le sommet du G20 qui se tient vendredi et samedi à Hambourg (Allemagne), ce document met en avant les « risques négatifs » pour l'économie globale que peut représenter « l'incertitude sur les politiques dans les économies avancées ». À Cela s'ajoutent « les vulnérabilités du secteur financier et un soudain durcissement des conditions financières »

