Congo-Brazzaville: L'accès au crédit - Des facilités accordées aux PME et porteurs de projets

Le Congo vient de lancer le service bancaire minimum garanti, un nouveau mécanisme de financement pour permettre aux PME et porteurs de projets d'accéder facilement au crédit.

Le Conseil national du crédit a tenu sa réunion trimestrielle le mardi 4 juillet à Brazzaville, au cours de laquelle des voies et moyens susceptibles de promouvoir l'inclusion financière et la bancarisation ont été posés.

« Le service bancaire minimum garanti est entendu comme un ensemble de services que les établissements de crédit sont tenus d'assurer à titre gratuit au bénéfice des populations. Le conseil a encouragé les banques à participer activement à cette concertation qui doit aboutir à la définition des modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme », précise le communiqué signé par le ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Nganongo.

Le Congo est engagé dans un processus de développement économique qui, d'après le directeur national de la BEAC, Michel Dzombala, implique une bonne politique de financement, de crédit et d'épargne. Les financiers ont insisté lors de la réunion sur le seuil d'usure et le taux effectif global.

Ces moyens suscités, explique Michel Dzombala, permettront d'une certaine manière d'harmoniser les conditions de crédit pour permettre aux consommateurs et aux entreprises d'en être les grands bénéficiaires. « Tout est donc mis en œuvre pour favoriser l'inclusion financière et la bancarisation pour que l'économie nationale bénéficie de cette politique de facilitation de crédit », a-t- il estimé.

Les banques et établissements de crédits locaux disposent-ils de la liquidité nécessaire pour financer l'économie nationale ? Malgré la situation économique et financière actuelle, rassure le nouveau directeur national de la BEAC, le système bancaire congolais est demeuré résilient et continue à contribuer au financement de l'économie locale.Tout en étant résilientes ces banques ne se trouvent plus au niveau de surliquidité tel qu'elles l'étaient auparavant.

En rappel, le Conseil national de crédit n'est qu'un organe consultatif qui donne des avis au gouvernement sur la politique de financement, de crédit et de l'épargne. La récente réunion trimestrielle a été présidée mardi par le ministre Calixte Nganongo, en présence du gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Tolli.