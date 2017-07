Congo-Brazzaville: Athlétisme - Les résultats du 2ème meeting de Globe d'or

La deuxième étape de la compétition qui se déroule à Brazzaville, dans sa première édition, vient de révéler ses vainqueurs.

Au 100m, en version féminine, Natacha Ngoye Akandi est arrivée en tête avec un chrono de 11"85 tandis que Michelle Mboyi a terminé deuxième en réalisant une performance de 12"58. Baleba Ntimi est arrivée en 3ème position avec 12"78. Chez les hommes, Decamo Kamara s'est imposé (10"93), Archel Biniakounou (11"06) et Adelin Ngantsui (11"12) sont respectivement deuxième et troisième. À l'épreuve de 200m hommes, blandy Ledzeke est arrivé en tête avec un chrono de 22"67.

Rosky Ngakosso l'a secondé avec une performance de 22"85 et Dorian Oba s'est contenté de la 3ème place avec 23"11. Au 400m, Dieuveil Mayouma a dominé le péloton en réalisant un chrono de 50"07, Pea Ngakeni a réalisé 50"92 et Mpemba Tsassa 52"54. Par ailleurs, Ngouari Mouissi a fait la différence au 500m 14'42"83, Guelord Vendzé club 15'42"55 et Moussiessie 16'53" 34.

Au javelot, une seule dame s'est illustrée Effototo et a ateint 25m12. En version masculine, Romeo Manzila a terminé premier avec 54m. Loïc Bakenga 33m07 et Aka 30m07 sont respectivement 2ème et 3ème. La compétition Globe qui est subdivisée en quatre meeting n'est pas terminée. Il reste le 3ème et 4ème meeting. Les dates de ces deux derniers tours ne sont pas encore définies.