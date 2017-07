Gabon: Ogoue -Maritime - Le département de Bendjè réfléchit sur l'école

Le CDB se donne alors les moyens pour aboutir à l'excellence. Depuis l'entrée en fonction du nouveau bureau de l'institution locale, sa présidente, Lucie Daker Akendengué profitant de dresser un bilan sur les différentes dépenses, s'est engagée à prendre en compte les recommandations suggérées. 60 000 000 frs en 2014 pour le fonctionnement et l'entretien des écoles, l'octroi des kits scolaires pour élèves et enseignants est estimé à 18 000 000 frs, le CDB a déboursé environ 40 000 000 frs pour la réhabilitation des écoles et internats, le renforcement des capacités des enseignants en terme de séminaires a couté 3 000 000 frs organisé chaque rentrée scolaire.

Bien que les résultats obtenus aux différents examens soient satisfaisants, une nouvelle vision s'impose pour tendre vers l'excellence de l'école en milieu rural. « Pour quelle école en milieu rural », c'est le thème qui a ponctué les travaux des journées de réflexion. Plusieurs sujets ont été abordés également pendant ces assises : l'école en milieu rural, l'apprenant, l'enseignant, les infrastructures et la relation entre l'école et ses partenaires sans occulter la participation des parents d'élèves.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.