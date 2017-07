Cameroun: Franklin Mowha, activiste humanitaire - « Je n'ai plus confiance à la police judicaire de Bafoussam... »

Accompagné d'une impressionnante délégation, le défenseur des droits de l'homme et des libertés séjourne dans la région de l'Ouest, notamment à Bangangté, depuis quelques jours. Il s'indigne de la manière dont une enquête de meurtre y est diligentée.

Sans désavouer la compétence de la police judiciaire de Bafoussam, il craint tout de même que leur rapport après enquêtes sur le cas d'espèce soit tronqué. Il a donc quitté les somptueux bureaux du FFCI sis au quartier Elig-Essono à Yaoundé pour s'y consacrer. Contre toute attente, il se meut dans la région en toute quiétude, pourtant... il y serait persona non grata. Tout en disant d'être le seul responsable de ses allégations, il a bien voulu se confier à la rédaction de Camer.be.

Que vaut la présence de Franklin Mowha à Bangangté, alors qu'il y aurait un mandat d'emmener, d'arrêt et d'incarcération contre vous ?

J'ai appris de sources concordantes, que des autorités de la ville aient instruits qu'on mette Bangangté en état d'alerte dès mon entrée. Concernant les mandats en question, j'attends d'être notifié. Si non, je suis à Bangangté parce que je conduis une délégation des enquêteurs issus des organisations poursuivant les mêmes objectifs que le FFCI, c'est-à-dire, la promotion et la protection des droits humains. Nous avons une série d'enquêtes à mener sur le terrain.

De quelles enquêtes vous faites allusion?

C'est la suite logique d'une réunion tenue au siège du FFCI le 25 juin 2017, dont la rencontre tournait essentiellement sur les stratégies de lutte contre l'extrémisme et contre le terrorisme urbain. Nous avons ciblé 6 zones d'interventions, notamment les régions septentrionales, les 2 régions d'expression anglophones et la région de l'Ouest.

Vous savez que le département du Ndé, l'arrondissement de Bangangté en particulier, a connu une série de meurtre incompréhensible entre 2015 à nos jours. Face à cette résurgence insoutenable, nous voulions aller au cœur de la menace. Pour le cas de Bangangté, nous avons ouvert une enquête qui consiste à déterminer les responsabilités de l'assassinat tragique du jeune Pousseu Jean Dedieu, ce 30 mai 2017, qui a succombé après des coups et blessures. Il s'agit de cerner à quel niveau, les droits de la victime ont été bafoués, et établir des responsabilités.

Qu'en est-il exactement?

Il se trouve qu'un débit de boisson, derrière place des fêtes de Bangangté, qui a coutume de recruter les prostitués et des délinquants, reste ouvert jusqu'à l'aube, perturbe la tranquillité des personnes vivant aux alentours. Ils sont des commanditaires des exactions que subissent les citoyens de la ville. Le jeune Pousseu aurait trouvé la mort après une chaude altercation avec ces délinquants et les prostitués, sous le regard satisfaisant du gérant du bar. Ce dernier voyant que les heures du jeune étaient comptées, il s'est rendu autour de 2 heures chez le commissaire de sécurité publique pour le mettre au courant. Le commissaire est sorti, l'a trouvé agonisant, ensanglanté et l'a conduit plutôt au commissariat. Ensuite à l'hôpital de district de Bangangté quand les carottes étaient cuites, où il rend l'âme une heure après.

Vous semblez ne pas être d'accord avec la manière dont les autorités de la région aient diligenté l'affaire ?

Nous condamnons fermement le fait que le jeun-homme ait succombé sur le coup d'une vindicte populaire. Les auteurs bien que connus, ne sont toujours pas inquiétés jusqu'à ce jour. Le débit de boisson, théâtre des actes de torture, a rouvert ses portes dès le lendemain. Les prostitués et les délinquants ont pris la poudre d'escampette. Ce qui laisse croire que les autorités n'ont daigné rien faire pour que ces indisciplinés de la société soient mis hors d'état de nuire.

Je pense que c'est la raison qui explique le retrait de l'enquête au commissaire sur instruction du procureur de la République de Bangangté et du délégué régional de la sureté nationale pour la remettre entre les mains de la police judiciaire de Bafoussam. Etant donné que le commissaire de Bangangté est mis en cause dans l'affaire et appartenant au même corps de la police, notre inquiétude réside au niveau où la famille de la victime ne pourra pas bénéficier d'une enquête impartiale. A cet effet, je n'ai plus confiance à la police judicaire de Bafoussam, je les récuse et propose que le Procureur de la République, ou à défaut un juge d'instruction diligentent cette enquête aux fins appropriées.

Jusqu'où comptez-vous aller ?

Les autorités de la région nous ont rassurés qu'elles mettront tout en œuvre pour que justice soit faite. Nous attendons leur réaction qui nous permettra de déterminer la suite. Au cas où rien n'est fait ces jours ci, nous respecterons notre mot d'ordre : une déclaration de manifestation vient d'être déposée à Yaoundé.

La levée du corps à la morgue de l'hôpital de district de Bangangté étant prévue pour le 21 juillet 2017, Toute la délégation qui m'accompagne aujourd'hui sera encore plus renforcée pour manifester notre sympathie à la famille endeuillée. Nous allons veiller avec le corps au commissariat de sécurité publique de Bangangté en passant par le lieu du drame. C'est pour dire plus jamais ça...