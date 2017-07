Sénégal: Eradication du paludisme - Une chercheuse préconise la surveillance des "personnes asymptomatiques"

"Je suis en train de soumettre mon projet au comité d'éthique, pour mener des études au niveau des hommes. Il faut avoir un accord de ce comité. J'espère qu'à la conférence de MIM (Multilateral Initiative on Malaria), en avril 2018, je présenterai mes premiers résultats préliminaires. D'ici trois mois, j'irai sur le terrain et commencer les prélèvements chez les personnes", a annoncé la chercheuse sénégalaise.

"Maintenant ce qui reste, c'est de faire des surveillances" et maintenir le niveau de vigilance, a ajouté Aminata Colé Lô, titulaire d'un doctorat de parasitologie à l'UCAD et boursière du Malaria Research Capacity Development in West and Central Africa (MARCAD).

La chercheuse sénégalaise Aminata Colé Lô, dont les recherches portent sur les voies et moyens de faire disparaître le paludisme en Afrique, a préconisé une plus grande surveillance des "personnes asymptomatiques" en vue d'éradiquer cette maladie.

