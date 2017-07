Sénégal: Paiement des droits voisins - Un délai d'au moins 1 an à 18 mois pour les titulaires

Et ce n'est qu'une fois que cela est fait qu'il faut définir le barème et les pourcentages à la lumière du droit d'auteur. Selon Aly Bathily, ce n'est qu'après qu'on peut faire signer les premiers contrats aux utilisateurs avant de pouvoir payer aux ayants droit titulaires des droits voisins.

Selon le directeur gérant, outre la SODAV qui sera représentée dans ces commissions, les artistes des différentes corporations (phonogramme et vidéogramme), le ministère de la Culture (assurera la présidence des commissions), les radiodiffuseurs auront des délégués et certains exploitants, aussi.

Dakar — Les titulaires des droits voisins, nouveaux ayants droit de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV), devront attendre "un an à dix-huit mois" pour le paiement de leur dû, a soutenu, mercredi, le directeur gérant de la structure, Aly Bathily.

