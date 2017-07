Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Plus de 300 victimes des violences sexuelles réinsérées dans la vie sociale

«Parmi les 331 cas, au moins 272 étaient référés à l'hôpital Keshero pour les soins. Maintenant, elles sont dans la vie courante et font les petits commerces, d'autres font l'agriculture, le tissage des paniers, la coupe et couture notamment. Nous sommes obligés de les accompagner, afin de s'assurer que leur autonomisation est un succès», a-t-il indiqué, lors de la visite de la ministre canadienne du Développement international et de la francophonie dans cette entité où vivent de nombreux déplacés.

Plus de trois cents femmes victimes des violences sexuelles ont été réinsérées dans la vie sociale et économique, a déclaré mercredi 5 juillet, le directeur du centre communautaire Buholo dans le quartier Mugunga à Goma (Nord-Kivu), Daniel Bisimwa.

