Ile Maurice: Souffrant de la leucémie, «Amy a mal réagi au traitement, mais elle se remet»

Une marche de prière prévue ce dimanche

Au début, cela a été dur pour la petite Amy Fanny. Vendredi, la fillette de quatre ans a débuté le traitement contre la leucémie à l'île de La Réunion. «Elle a mal réagi, raconte son oncle, Nicolas Fanny. Mais depuis ce week-end, elle se remet progressivement.»

Dans un premier temps, dit-il, la petite a beaucoup vomi. Pourtant, elle ne voulait rien avaler. «Les médecins avaient prévenu la famille que le traitement pouvait entraîner une perte d'appétit.» Amy semble, toutefois, aller mieux, bien qu'elle soit d'«humeur un peu changeante en ce moment».

En fait, poursuit Nicolas Fanny, «les médecins lui ont posé un cathéter veineux central (CVC) (voir encadré). Il y a aussi deux petites sorties que l'on a fait sur son cou et sur son torse. Cela permet de faire des prises de sang et de lui injecter les produits de la chimio sans que l'on est à utiliser d'aiguilles».

Selon l'oncle de la fillette, la famille a retrouvé le sourire, surtout après le pronostic des médecins. «Ces derniers sont très positifs. Ils ont déclaré que les chances de guérison de la petite sont réelles.» Amy, ajoute-t-il, a été placée dans une chambre où les conditions sanitaires sont très strictes. «On ne peut pas sortir et entrer à longueur de journée.»

Cette lutte contre la leucémie, Amy n'est toutefois pas la seule à la livrer. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Fanny et d'autres proches organisent, ce dimanche 9 juillet, une marche de prière. «Nous voulons marcher pour tous les enfants atteints de la leucémie. Certains enfants ont baissé les bras alors que d'autres poursuivent la lutte. Il nous faut être tous solidaires. Cette marche est ouverte à tous et j'espère que les gens répondront présent.» L'assemblée prendra son point de départ à 11 heures devant la Basilique de Ste Hélène pour terminer aux alentours de 11 h 30 devant l'église de Ste Thérèse. Les participants sont priés de s'habiller en blanc. Couleur de pureté comme tous ces enfants qui se battent contre cette maladie.

Le CVC

Le CVC est un tube mince et flexible (cathéter) qu'on met dans la grosse veine au-dessus du cœur, habituellement à travers une veine du cou, du thorax ou du bras. On l'appelle aussi voie veineuse centrale ou voie centrale. On peut avoir recours au cathéter veineux central pour administrer des agents chimiothérapeutiques.

La famille Bundhooa a besoin de votre générosité

Leur vie a été chamboulée à l'annonce que leur petite Geeteeka, 4 ans, souffre de la leu cémie. Depuis Krisanand et Anousha Bund - hooa essaient par tous les moyens de trouver - l'argent nécessaire pour envoyer la petite se faire soigner en Inde. mai. Mais faute de moyens, nous sommes «On devait y aller le 8 encore à Maurice», dit Krisanand Bundhooa. Devant la détérioration de l'état de santé de sa petite, il l'a emmenée à l'hôpital Victoria, à Candos. Elle y est admise. nous soyons courageux pour elle. De toutes «Il faut juste que les manières, nous n'avons pas d'autre choix. Ce n'est pas facile de récolter la somme né cessaire pour ce déplacement. Nous laissons - tout entre les mains de Dieu.»

Il n'empêche que son épouse et lui vivent dans une angoisse permanente. «On espère que les Mauriciens nous aideront.» compte bancaire est (000014223538 MCB).