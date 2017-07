Cameroun: Coopération entre le pays et la Suisse - Des intérêts communs

La Suisse intervient dans de nombreux secteurs en la matière, tant au Cameroun qu'à travers des bourses qui sont offertes à de nombreux Camerounais pour aller se perfectionner dans ce pays. A titre d'illustration, l'Institut panafricain pour le développement (IPD), société de droit suisse fondée en 1964 et qui dans notre pays intervient dans des domaines aussi variés que la formation des cadres, l'appui-conseil et la gestion des projets. La rencontre d'hier au Palais de l'Unité s'est achevée par un échange de cadeaux entre le président de la République et l'ambassadeur Claude Altermatt.

Sur le premier sujet, c'était pour se satisfaire de la convergence de vues avec son hôte. Il convient d'ailleurs de préciser en la matière que le Cameroun et la Suisse sont liés depuis 2014 par un accord qui vise à lutter contre l'immigration clandestine. Accord signé à l'occasion de la visite au Cameroun de Mme Simonetta Sommaruga, alors vice-présidente de la Confédération Suisse. Sans doute pour mieux renforcer leur coopération dans ce domaine, les deux pays ont signé, en 2014, un accord sur la suppression de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Autre sujet abordé au cours de cet échange avec le chef de l'Etat, la formation.

