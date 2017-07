Burkina Faso: 241e anniversaire des USA - Ouagadougou célèbre un "partenariat fructueux et multi facial"

L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Burkina Faso a célébré le 241e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance, le mardi 4 juillet 2017, à Ouagdougou. L'ambassadeur Andrew Young a, dans son allocution, salué le raffermissement des relations entre son pays et le Burkina Faso et invité les Burkinabè à la culture du civisme pour relever les défis du développement.

Il y a de cela 241 ans, le 4 juillet 1776, des sujets du roi d'Angleterre prenaient la lourde responsabilité de s'unir et de déclarer leur liberté, consacrant du même coup l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. A l'occasion de ce 241e anniversaire d'accès à la souveraineté nationale, le public a convergé à l'ambassade du pays de « l'Oncle Sam » à Ouagadougou, dans la soirée du mardi 4 juillet 2017, pour communier avec le peuple américain.

Au cours d'une cérémonie empreinte de convivialité, les valeurs de la démocratie, de civisme, et le dynamisme de la coopération bilatérale ont été célébrées. Devant un parterre d'invités, parmi lesquels des autorités gouvernementales, des leaders politiques, des diplomates, des citoyens américains ... , le corps des marines qui assure la sécurité des représentations diplomatiques américaines à travers le monde, a annoncé les couleurs de la cérémonie à travers leur entrée en scène.

Ensuite les hymnes nationaux des deux pays ont été savamment exécutés par un orchestre composé de Burkinabè et d'Américains.

L'ambassadeur, Andrew Young a, d'entrée de jeu, indiqué que la journée du 4 juillet célèbre le «courage» de ceux qui ont pris l'engagement de « créer un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple». A l'instar des Etats-Unis en 1776, d'autres pays comme le Burkina Faso, a-t-il dit, ont décidé de prendre leur destin en main en proclamant leur indépendance.

« Aujourd'hui, nos deux pays jouissent d'un partenariat fructueux et multi facial. Nous continuons de travailler avec vous pour construire une démocratie plus forte, pour renforcer la paix et la sécurité, et pour promouvoir un développement économique et social équitable. Ce travail ne peut se faire sans vous. Je me réjouis du fait que vous, nos partenaires, soyez ici ce soir pour nous aider à célébrer notre indépendance et notre collaboration », a déclaré M. Young.

Une coopération dynamique

Réitérant la volonté de son pays à dynamiser sa coopération avec celui des « Hommes intègres », il a rappelé les propos de son prédécesseur, Tuilinabo Mushingi, concernant les liens entre les deux Etats : « Les Etats-Unis resteront toujours à vos côtés avec un nouvel ambassadeur... nous allons continuer de renforcer nos relations avec le peuple du Burkina Faso ».

De l'avis du diplomate américain, cette dynamique se poursuit à travers une équipe inter-agence composée de l'USAID, du Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, du Départements de la Défense et de celui d'Etat, et des volontaires du Corps de la Paix. Par exemple, dans la région du Sahel, Andrew Young a confié que les Etats-Unis soutiennent les anciens bénéficiaires des programmes d'échange comme « le Young African Leaders Initiative » qui renforcent la résilience face à la menace de l'extrémisme violent.

« Lors de mon voyage à Dori en mars, j'ai été touché du fond du cœur par le travail de ces Burkinabè qui aident d'autres Burkinabè. A Bobo-Dioulasso, j'ai vu des militaires burkinabè et américains qui travaillaient ensemble contre la menace du terrorisme », a-t-il souligné.

Dans la région de l'Est, a relevé M. Young, la collaboration entre les deux pays a permis de mettre en place «une méthode de cartographie des terres » qui permet d'améliorer la bonne gouvernance foncière de « manière efficace, transparente et accessible ». Au cours de ses tournées à l'intérieur du pays, Andrew Young a affirmé avoir rencontré « un peuple travailleur, intègre et déterminé à prendre son destin en main ».

« Une autodétermination exemplaire en 2014 »

« Le peuple burkinabè a montré une autodétermination exemplaire en 2014 lorsque vous avez repris possession de votre gouvernement. Le continent entier avait les yeux rivés sur vous quand vous vous êtes engagés dans une résistance noble et historique. Et maintenant, des peuples à travers le monde vous prennent en exemple quand ils parlent d'espoir, quand ils parlent de paix, quand ils parlent de ce qu'il est possible d'accomplir », a témoigné tout ému, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Burkina Faso.

A l'entendre, ce sont autant de progrès enregistrés qui ont permis au pays d'être éligible pour la deuxième fois au compact du Millenium Challenge Corporation. Et de rappeler que les défis seront relevés dans une participation collective des citoyens.

« Bien sûr, les défis sont nombreux. Tout n'est pas parfait, y compris chez moi. Il reste beaucoup à faire pour satisfaire les aspirations sociales, économiques et politiques des Burkinabè. Mais je dirais que la force d'un pays se mesure à sa capacité à aborder ses problèmes et à lutter pour les résoudre », a souligné le prédécesseur de Tuilinabo Mushingi.

Pour lui, l'engagement citoyen responsable qui résume le thème de la soirée « Le civisme, c'est moi » doit être l'arme de combat de chacun face aux exigences du développement. Selon M. Young, au lieu d'entretenir cette tendance à vouloir se focaliser sur l'action politique ou à recourir à une aide extérieur pour résoudre un problème, chaque citoyen devrait réfléchir au rôle qu'il doit jouer dans les affaires étatiques et communautaires.

« Et comme nous le savons, ce rôle peut être constructif ou destructeur. Nous avons tous vu par exemple les articles de presse sur l'incivisme croissant. Le Burkina Faso est connu comme un pays de tolérance, un pays qui sait résoudre ses problèmes en communauté et de façon pacifique. J'adore la pratique de la parenté à plaisanterie qui résout tant de problèmes avec de l'humour plutôt qu'avec les poings », a avisé Andrew Young.

Engagement citoyen responsable

C'est pourquoi il a invité à la préservation de la réputation du Burkina à travers l'engagement citoyen qui implique « des droits et devoirs, autant de responsabilités que de libertés, autant de sacrifices que d'avancées ». « L'engagement citoyen, c'est lorsque des femmes et des hommes ordinaires travaillent afin d'améliorer leur qualité de vie à travers des actions civiques.

Cela peut se faire sous autant de formes qu'il y a de personnes parmi nous ce soir », a-t-il argué. Prenant les cas d'un filet de football exposé à l'occasion qui a été fabriqué à partir de sachets plastiques recyclés, de Bobette McMullanune, une américaine qui a fabriqué des kits hygiéniques pour des orphelines à Ouagadougou et de Issiaka Zongo et de Boureima Sana, qui avec l'aide de leurs voisins, ont pu construire un rond-point dans leur quartier à Ouagadougou, il a exhorté chacun à s'inspirer de ces exemples.

« Quand on parle de civisme, il ne s'agit pas juste de faire ce qui est facile, mais de faire ce qui compte, de faire ce qui est juste. Il s'agit de créer un héritage pour nous, pour nos organisations respectives, pour nos pays respectifs. Le civisme, c'est d'utiliser tout ce qui nous motive - frustration ou inspiration - afin d'apporter un changement positif », a-t-il conclu.