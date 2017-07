Burkina Faso: SYNTAS - 72h de grève à compter du 26 juillet

Le Syndicat des travailleurs de l'action sociale et le comité de la confédération générale de travail du Burkina ont annoncé une grève de 72h à partir du 26 juillet prochain, lors d'une conférence de presse animée le 5 juillet 2017 à Ouagadougou.

Les syndicats du ministère en charge de l'action sociale ont engagé depuis décembre 2016, un mouvement de protestation contre certaines décisions de leurs autorités. Non contents de rester toujours sur leur fin, ils ont annoncé au cours d'une conférence de presse le mercredi 5 juillet 2017, qu'ils monteront au créneau dès le 26 juillet prochain pour 72H de grève afin que leur ministre de tutelle examine leurs préoccupations avec diligence.

La conférence de presse a été animée par le Syndicat des travailleurs de l'action sociale (SYNTAS) et le comité de la Confédération générale du travail du Burkina du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille (CGT-B).

Leurs griefs sont résumés dans les huit points de la plateforme revendicative minimale adressée au ministre depuis 2016: annulation des nominations de complaisance, application des conclusions du comité interministériel sur la reconstitution de carrière du personnel des ex-garderies populaires, rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil et de permanence, dotation des services du ministère en équipements et moyens logistiques suffisants, adoption d'un statut particulier au profit du Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF), réhabilitation du domaine de l'éducation de jeunes enfants et prise en compte effective de tous les corps spécifiques du ministère dans les postes de responsabilité.

Depuis la grève des 9 et 10 décembre 2016, les syndicats affirment avoir rencontré le ministre une seule fois et cela sans qu'une suite ne soit donnée à cette rencontre. Ils ont rappelé également que le communiqué final de la dernière rencontre gouvernement-syndicat au titre de l'année 2016 avait prévu que l'exécutif organiserait «courant premier trimestre 2017 une rencontre d'un comité interministériel, élargi aux organisations syndicales de travailleurs» en vue d'examiner la situation du personnel des ex-garderies populaires, afin qu'au plus tard le 30 avril 2017, une décision soit prise par le gouvernement.

Au 5 juillet 2017, jour de la conférence de presse, il n'en a rien été de ces travaux ni de décision gouvernementale selon les conférenciers. De l'avis des syndicats ils estiment avoir pendant longtemps privilégié la voie du dialogue, alors que pendant ce temps l'autorité persévère avec les nominations de complaisance tout en faisant l'impasse sur leurs plateformes revendicatives.

C'est pourquoi, ils ont décidé de hausser le ton les 26, 27 et 28 juillet prochains. Que reprochent-ils aux nominations dans le ministère; quels acquis ont-ils été engrangés après les grèves des 7 et 8 décembre 2016 et que feront-ils si la grève annoncée reste sans suite? Telles ont été les questions des journalistes. Comme réponse, le secrétaire général du SYNTAS, Juste Koumara Logobana a expliqué que les nominations dans des postes techniques doivent être dévolus normalement aux travailleurs du ministère concernés qui ont été «formés spécialement pour occuper cette poste».

Selon lui, une gestion rationnelle des ressources humaines de l'administration publique commande d'utiliser les agents dans les fonctions pour lesquelles ils ont été formés, au lieu de les débaucher vers des emplois pour lesquels il existe déjà une ressource humaine qualifiée. Et de soutenir qu'aucun acquis n'a été enregistré depuis le dépôt de leur plateforme, puisqu'ils n'ont eu qu'une seule rencontre avec leur ministre à ce jour c'est pourquoi, ils sont décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications.