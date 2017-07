Burkina Faso: Comptabilité publique au Burkina

Dans le cadre de son programme de recherche et de formation continue, l'Ecole nationale des régies financières (ENAREF), en collaboration avec ses partenaires, a initié un séminaire de formation des comptables publics sur la gestion transparente des biens de l'Etat, le mercredi 5 juillet 2017 à Ouagadougou.

L'Ecole nationale des régies financières (ENAREF) et les cabinets (Lora 2M et International audit consulting) via un partenariat public-privé, veulent rationaliser et renforcer la gestion des deniers publics au Burkina Faso. Pour ce faire, les associés ont organisé, le mercredi 5 juillet 2017, un séminaire de formation au "Rôle et responsabilités des premiers responsables de la comptabilité dans la gestion transparente des biens de l'Etat”. Selon le directeur général de l'ENAREF, Nébila Amadou Yaro, le séminaire vise avant tout, à sensibiliser les ordonnateurs des Etablissements publics de l'Etat (EPE) à l'importance de la comptabilité matière dans leurs structures.

En effet, de l'avis du DG, la comptabilité-matière est un outil performant de gestion dans l'administration. Ainsi, le séminaire, du point de vue de M. Yaro, va permettre d'expliquer aux 80 participants issus de 15 EPE, les termes règlementaires nationaux et internationaux. Mieux, il a précisé que la formation va favoriser la création de conditions favorables aux acteurs d'implémenter la démarche de la comptabilité-matière dans leurs services. Pour le formateur, Aristide Judicaël Compaoré de International audit et consulting, c'est une série de présentations se rapportant à la gestion des deniers publics et à la sauvegarde du patrimoine financier de l'Etat qui seront faites au cours de la formation.

Pour sa part, les comptables publics doivent être bien outillés pour accomplir au mieux leur mission. "Les moyens de l'Etat sont rares. De ce fait, il faut savoir faire grand avec le minimum disponible ici et maintenant” a conseillé le formateur. De son côté, le directeur général de "Lora2M”, coorganisateur du séminaire, Moumouni Séré, a indiqué que l'objectif premier de l'initiative est d'éviter le gaspillage des fonds de l'Etat en permettant aux comptables de l'administration publique d'être plus efficace dans la gestion des ressources financières.

Il a expliqué que ce combat des acteurs financiers est partagé par le gouvernement qui, selon M. Séré, a décrété en 2016 lors de l'assemblée générale des EPE (décret N°2016603/PRES/PM/MINEFID), la mise en œuvre d'une comptabilité des matières, afin de renforcer les capacités des ordonnateurs principaux, de déterminer les procédures de gestion des biens meubles et immeubles, d'améliorer la prévision budgétaire, etc. Pour les participants, la formation sur la comptabilité-matière va éviter aux responsables financiers des EPE de dilapider les fonds publics et par ricochet, de soulager les contraintes financières au niveau de l'Etat.