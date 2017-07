Burkina Faso: Utilisation abusive des pesticides dans la production maraîchère

La Direction générale des productions végétales (DGPV) à travers sa Direction du développement des productions agricoles (DDPA), organise du 5 au 7 juillet à Koudougou, un atelier atelier de réflexion à la problématique de l'utilisation abusive des pesticides dans la production maraîchère au Burkina Faso.

Si les connaissances et les bonnes pratiques sont relativement bien maîtrisées en matière de gestion des pesticides par les services techniques, il reste qu'au niveau des fournisseurs et des usagers , les besoins sont importants en matière d'informations, de formation et de sensibilisation aux procédures réglementaires, les caractéristiques des produits et les bonnes pratiques d'utilisation. Les dangers que représentent les pesticides pour l'environnement et la santé humaine sont donc réels et par conséquent, commandent à l'ensemble des acteurs d'adopter de meilleures pratiques agricoles. C'est ce qui justifie la tenue,du 5 au 7 juillet 2017, de l'atelier de réflexion à la problématique de l'utilisation abusive des pesticides dans la production maraîchère à Koudougou, initié par la Direction générale des productions végétales (DGPV) à travers la Direction du développement des productions agricoles (DDPA),en collaboration avec l'ensemble des acteurs des productions maraîchères.

L'objectif global recherché est de contribuer à l'amélioration de la production maraîchère par une utilisation efficace et efficiente des pesticides. Aussi, il s'agit de façon spécifique pour les participants, d'identifier les problèmes majeurs liés à l'utilisation abusive des pesticides ainsi que des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes, de définir un plan d'actions pour l'opérationnalisation des solutions identifiées, d'élaborer et de mettre en place un système de surveillance et d'alerte pour non seulement encadrer l'utilisation des pesticides dans le domaine des productions maraîchères mais aussi préserver l'environnement; et enfin de formuler des recommandations pour la mise en œuvre des actions identifiées.

Au sortir de cet atelier a laissé entendre le directeur général des productions végétales, Alasane Guiré, ses services seront amenés à leurs corps défendant, de sévir à travers des contrôles sur le terrain.

En procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, Moussa Maïga a reconnu que si de nos jours des efforts sont consentis en matière de renforcement des capacités des producteurs agricoles, il faut reconnaître également qu'en matière d'utilisation des pesticides en cultures maraîchères, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi, a-t-il soutenu, qu'il était opportun d'engager les réflexions afin d'amener les différents acteurs à proposer des solutions adéquates pour une meilleure résolution de cette problématique. Selon M. Moussa Maïga, l'atelier de Koudougou revêt un caractère particulier car il constitue une occasion de mener des réflexions avec l'ensemble des acteurs de la filière en vue de chercher des solutions idoines pour une utilisation rationnelle et sécurisée des pesticides en cultures maraîchères.