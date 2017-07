Burkina Faso: Assainissement à Ouagadougou - Nemnim déborde d'ordures

Le grand canal de Nemnim, qui draine les eaux de ruissellement vers le barrage de Tanghin est devenu un dépotoir d'ordures pour les riverains. Bouché de part et d'autre, et dans un état d'érosion avancée, l'ouvrage déborde à la moindre pluie dans les concessions voisines. Constat.

Le caniveau qui sert de « frontière » entre les quartiers Nemnim et Ouidi, sur l'avenue Dapoya, dans l'arrondissement n°2 de Ouagadougou fait l'objet d'« agressions » de toutes sortes. Les berges stabilisées du canal sont dans un état de dégradation avancée.

Des tas d'immondices côtoient l'ouvrage aujourd'hui transformé en un dépotoir d'ordures par les populations riveraines. Des sachets plastiques, des chaussures et filets de pêche usés, des morceaux de vieux tissus, des ordures ménagères, des excreta d'animaux et même d'humains etc. naviguent dans les eaux. Aussi, le canal s'ensable-t-il petit à petit sous le regard « impuissant et complice » des riverains.

Ces derniers ont créé des poubelles à ciel ouvert jonchant tout le long du canal, allant du barrage N°2 de Tanghin en remontant le cours de l'ouvrage dans le quartier Nemnim. Pourtant, cette voie d'eau a été vidée il y a seulement un mois et demi, selon des témoins.

Ce mardi 20 juin 2017, nous surprenons, aux environs de 14h30, Animata Zongo, en train de jeter des ordures ménagères à l'arrière de la concession familiale, au bord du canal, non loin de la grande mosquée de Nemnim. Elle nous dresse un chapelet des conséquences de l'ensablement du caniveau : odeur nauséabonde, maladies, inondations... La liste est longue. Elle dit s'être habituée à la puanteur des ordures, après une dizaine d'années de vie conjugale dans la cour voisine.

Ce qui semble le plus inquiéter Mme Zongo, c'est l'installation des pluies. Car, aux abords du canal de Nemnim, quelques gouttes d'eaux tombées du ciel suffisent à créer des sinistrés. « Quand il veut pleuvoir, nous avons peur ici. Après la pluie, il n'y a plus de sommeil. Il faut enlever l'eau dans les maisons », soutient Aminata Zongo. A l'en croire, les eaux de pluies débordant du canal envahissent les concessions familiales. Les ordures avec. Des traces d'eau, visibles, sur les murs des maisons témoignent du calvaire que vivent les riverains. Mahamadou Compaoré habite aussi en face du canal. Il confie avoir perdu à plusieurs reprises de la farine mouillée par les eaux, de même des appareils électroniques et ménagers.

« Je jette les déchets au bord du canal »

« Nous n'avons pas de quoi manger, le travail n'avance pas. Et l'eau vient encore gâter ce que nous avons pu acquérir avec nos petites cotisations », confie-t-il. M. Compaoré affirme que le paludisme serait la première cause d'hospitalisation dans son quartier. Lorsqu'une personne tombe malade, nul besoin de consultation dans un centre de santé, on sait déjà de quoi il souffre (le paludisme, ndlr), ironise le jeune homme.

A un jet de pierre de là, nous rencontrons A. S. en train de déféquer à l'arrière d'un arbuste, 2 m à peine du canal. Il feint d'ignorer la proximité de sa « latrine » avec le passage d'eau, avant de reconnaître que c'est pour la « première fois » pour lui de déféquer à l'air libre. Quant à l'impact de son acte sur la santé du voisinage, A. S. n'en a cure.

Boukaré Sawadogo, vendeur de carburant au bord du canal, avoue y laisser ses sachets d'eau, bidons de jus et autres bouteilles usées. « Quand je balaie, je jette les déchets sur place. Je les mets en tas pour qu'on puisse les ramasser après », avoue-t-il, la tête baissée, en signe de remords. Sauf que l'effort conjugué du vent et de la pluie entraîne ces « poubelles » au fond des eaux du canal, soutient le commerçant.

Petit à petit, l'ouvrage est en train de se boucher de toutes parts. Les eaux, pleines d'ordures et de sable, stagnent. De ce mélange, se dégage une puanteur à couper le souffle.

La plupart des riverains reconnaissent leur part de responsabilité dans le malheur qu'ils vivent, mais accusent tout de même la commune de Ouagadougou. Mahamadou Compaoré estime que les caniveaux ne sont pas régulièrement entretenus et les travaux de curage aussi, ont eu lieu « très tardivement », après l'installation effective de la saison pluvieuse.

Il fustige également la procédure de passation des marchés pour vider le canal. « Des travaux à coût de millions qu'on confie à des copains. Il n'y a pas de rapport à la fin, les fonds sont détournés et il n'y a rien », accuse M. Compaoré. Aujourd'hui, les habitants du quartier Nemnim s'avouent impuissants face aux désagrements du canal, car ils n'ont aucun remède contre le mal pour le moment. Aminata Zongo demande la clémence des autorités municipales qui, selon elle, ont « oublié Nemnim ». « Il faut avoir pitié de nous et nous aider pour qu'on puisse sortir de cette misère », exhorte-t-elle.

Des responsabilités en cascade

A la mairie de Ouagadougou, le calvaire de Mme Zongo et de ses voisins de Nemnim sonne comme la « bérézina » du premier Sous-projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), chargé du curage des canaux de la ville. Donc de Nemnim. Ledit projet n'aurait « pas bien fait » son travail et aurait même « été interpellé à plusieurs reprises » à ce sujet. « Non seulement le caniveau a été mal curé, mais aussi on a laissé la boue sur place que la pluie ramène au fond des eaux », se plaint-on, à la direction du développement durable de la commune.

Le coordonnateur du sous-projet d'assainissement de la capitale, Boureima Kaboré, parle d'un « dossier complexe », lié à l'ensablement du barrage N°2 de Tanghin . « Comment les eaux du canal peuvent-elles se déverser dans un barrage ensablé à plus d'un (1) m d'altitude ? », s'interroge-t-il. Avant de répondre : tant qu'on ne curera pas « Tanghin 2 », on ne résoudra jamais le problème.

Contrairement à ce qui se dit, le fond du canal de Nemnim a été « bien curé », malheureusement les travaux de ramassage des ordures n'ont pas suivi, foi de M. Kaboré. « La machine qui devait ramasser les déchets sur les parois pour les mettre dans les camions ne peut plus accéder aux abords du canal. C'est un problème technique au fait », indique Boureima Kaboré.

L'envasement du barrage de Tanghin 2 est connu de la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre (DREA-Centre). La directrice régionale, Seïmata Oubian, évoque un « phénomène naturel accéléré par l'homme », à travers le maraîchage, la briqueterie, pour ce qui est du cas de Ouagadougou. Pour pallier le problème des inondations dans la ville, « dans l'immédiat », tous les espoirs reposent sur le premier Sous-projet d'assainissement des quartiers périphériques (SPAQPO).

Dans le cadre de sa mise en œuvre, la DREA - Centre indique que des zones submersibles ont été identifiées, des caniveaux en terre ré-calibrés afin de faciliter l'évacuation des eaux et des sites d'accueil pour les populations riveraines repérés.

« Il nous faut trouver un moyen pour curer ou désensabler le barrage de Tanghin 2, soit en augmentant sa capacité actuelle (moins de 3 000 000 m3 contre les 6 000 000 m3 initialement, ndlr) soit en élargissant le déversoir. (... ) C'est une question très sensible, parce qu'il faut des études appropriées », explique Mme Oubian. A l'en croire, même si en amont, les canaux sont ré-calibrés et qu'en aval, ces barrages n'arrivent pas à évacuer la quantité d'eau reçue, comme il se doit, compte tenu de leurs capacités de rétention réduites, cela posera toujours un problème.

Seïmata Oubian pense que « la solution idéale et définitive » à la « galère » des habitants de Nemnim se trouvent dans un projet élaboré en 2004-2005, mais toujours dans les tiroirs. Evalué à près de 300 milliards de FCFA, il devrait aménager les trois barrages de Ouagadougou pour les transformer en des sites touristiques et construire un pont surélevé pour fluidifier le trafic. Mais... hélas !!!