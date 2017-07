Burkina Faso: FESCUAO célèbre ses 30 ans en août prochain

En prélude à la 14e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaire de l'Afrique de l'ouest (FESCUAO) prévu en août prochain, le comité d'organisation a animé une conférence de presse, le mardi 4 juillet 2017 à Ouagadougou. Il s'est agi pour les animateurs, de donner les grandes lignes de la manifestation qui fêtera ses 30 ans d'existence.

Du 16 au 25 août 2017, Ouagadougou abritera la 14e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaire de l'Afrique de l'Ouest (FESCUAO). Placée sous le thème : « Rôle et responsabilité des jeunes dans l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) dans l'espace CEDEAO », cette édition marquera également les 30 ans de l'événement.

L'information a été livrée aux journalistes, le mardi 4 juillet 2017 dans la capitale burkinabè. Selon les organisateurs, la manifestation connaîtra la participation de près de 500 étudiants des Universités du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo. « Il se fonde sur les idéaux de l'UNESCO notamment la culture de la paix, de la tolérance, du dialogue et de la compréhension mutuelle à travers la science, la culture et la communication », a expliqué le président du comité national d'organisation du FESCUAO 2017, Toussaint Bassané.

A l'écouter, l'objectif principal de la manifestation, placée sous le haut patronage du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est de contribuer à la promotion de l'unité africaine et au renforcement de la participation de la jeunesse scolaire et estudiantine aux processus de paix et de développement. Toussaint Bassané a fait savoir qu'au cours des dix jours, plusieurs activités seront organisées tant sur le plan intellectuel que socioculturel. Il s'agit, entre autres, des conférences sur le thème de l'édition et bien d'autres, des ateliers de formation, des prestations artistiques et un carnaval.

Un village du FESCUAO avec un espace de stands d'exposition des objets d'art et de tourisme ainsi qu'une nuit de l'intégration seront également au rendez-vous. Au stade actuel, le président du comité d'organisation a rassuré que l'événement aura lieu à la date indiquée, même si le budget n'est pas encore bouclé. Par ailleurs, il a salué l'implication des plus hautes autorités du Burkina Faso dans l'organisation de la présente édition.

Le FESCUAO est un réseau panafricain d'intégration réunissant les étudiants des universités d'Afrique de l'Ouest à travers les clubs universitaires UNESCO. Le « pays des Hommes intègres » abrite la manifestation pour la quatrième fois depuis sa création en 1987.