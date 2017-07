Burkina Faso: Loi sur l'allègement des procédures dans le PPP

Concernant cette loi, je salue son adoption par l'Assemblée et je me montre confiante pour la suite des évènements car j'ai foi en la déclaration du ministre de l'Economie ainsi qu'à l'exposé du président de l'Assemblée nationale. Ils ont tous assuré de veiller à ce qu'un iota ne soit détourné de sa destination initiale.

Je crois que c'est une bonne résolution mais l'accent n'a pas été assez mis sur la communication. Chose qui suscite une incompréhension de la part des populations. J'exhorte de ce fait les autorités à traduire concrètement et fidèlement les dispositions de cette loi afin d'entrer en convergence avec la vision commune du peuple burkinabè et de s'offrir une crédibilité aux yeux du monde.

Je suis révolté par l'adoption de cette loi, car pour moi, cette mesure n'est pas de nature à profiter aux populations mais consiste à enrichir certaines personnes. La question des PPP a souffert d'un déficit de communication. L'Assemblée a adopté une loi et la population n'a pas été informée de sa teneur. Je tiens a rappelé au gouvernement qu'il ne leur reste qu'un peu plus de deux ans pour exécuter leur programme. Donc il faudra mettre les bouchées doubles pour faire ressentir un vrai progrès comme ils l'ont promis aux populations. Je recommande qu'un contrôle rigoureux soit fait aux réformes prévues dans les domaines de la santé, de l'alimentation et surtout de la sécurité.

Pour moi, il est du devoir des gouvernants de mettre en place des politiques et projets pour la construction de la nation. D'où l'adoption de cette loi qui permettra un recours à des procédures accélérées. Vu la situation nationale et considérant les attentes de la population, c'est une légitimité pour le gouvernement d'entreprendre de pareilles actions dans la mise en œuvre de son programme.

Cette loi suscite beaucoup de débats en ce sens qu'elle peut être source d'inquiétudes. Mais on ne peut pas en vouloir à un gouvernement de vouloir alléger ses procédures pour mieux agir. Cependant, l'opposition a raison de s'inquiéter car le Burkina Faso que nous connaissons, a l'habitude de la corruption, d'autant plus que de façon régulière, l'on constate des cas qui malheureusement, ne sont pas sanctionnés. Qu'à cela ne tienne, j'estime qu'il faut laisser à l'Etat une marge pour expérimenter ses convictions, c'est-à-dire exécuter ses projets par le partenariat public-privé.

