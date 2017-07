Burkina Faso: Approvisionnement en eau potable et assainissement

Le comité régional de pilotage du programme post approvisionnement en eau potable et assainissement, a tenu sa 21e session le 4 juillet 2017, à Fada-N'Gourma. Une rencontre qui a permis de faire le point sur les actions de la mise en œuvre des activités entrant dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable et assainissement dans la région.

Après six mois d'exécution du programme 2017 des activités d'approvisionnement en eau potable et assainissement de la région de l'Est, le comité de pilotage fait le point des actions posées sur le terrain. Cette instance régionale a tenu sa session en vue de faire le bilan à mi-parcours des 6 mois écoulés dans la cité de Yendabli. La rencontre a permis aussi de présenter les acquis, les insuffisances, les perspectives et formuler des recommandations pour de meilleurs résultats. Les participants à cette session du comité de pilotage ont examiné et adopté également le compte rendu la 20e session du comité régional de pilotage et validé le rapport-bilan semestriel au 30 juin 2017. Il s'est agi pour les services de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement, de présenter les réalisations au titre du programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement.

Pour le secrétaire général de la région de l'Est, Mahamad Michara, la question de l'eau reste pour le Burkina Faso, une préoccupation majeure de développement et la communauté internationale se mobilise aux côtés de l'Etat afin que l'eau potable et l'assainissement soient accessibles à tous. Pour M. Michara, cette mobilisation est manifestée par le financement du Programme national d'Approvisionnement en eau potable (PN-AEPA) qui a pris fin en 2015. Cependant, poursuit-il, le Programme s'est achevé, sans avoir permis d'atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement concernant l'eau potable en milieu rural. « Au 31 décembre 2016, le taux d'accès à l'eau potable était de 65,3% et celui de l'assainissement était de 13,7%. Des efforts restent donc à fournir afin de réaliser le droit à l'eau et à l'assainissement. Le PN-AEP et PN-AEUE constituent des réponses pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD», a ajouté le secrétaire général de la région, président du comité de pilotage.

Il a souligné que cette démarche vise à satisfaire durablement les besoins en quantité et en qualité en eau potable, de la population, tout en contribuant à la gestion durable des infrastructures hydrauliques.