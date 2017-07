Ile Maurice: Fiscalité - La diaspora devra déclarer ses revenus mauriciens

À défaut de le faire, elles s'exposent à des amendes de pas moins de Rs 5000 et à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois pour le responsable de toute institution financière trouvée coupable de délit de nonconformité aux dispositions de la Norme commune de déclaration.

«La réforme de systèmes de conformité réglementaire peut malheureusement induire des conséquences qui n'ont pas été anticipées. Bien des personnes se feront prendre plus par ignorance et par omission que par leur implication volontaire dans une activité illicite», pense Jaya Patten, directrice de Jaya Advisory, une société spécialisée dans les opérations du marché des capitaux.

Des ennuis pourraient intervenir autant pour ceux qui ont pris en toute connaissance de cause le risque de ne pas déclarer leurs revenus et leurs actifs mauriciens, pratiquant ainsi l'évasion fiscale. Mais aussi à ceux qui n'y ont pas pensé et réfléchi au préalable aux revenus qu'ils pourraient avoir de Maurice : comptes joints familiaux, héritages, placements effectués avant leur émigration...

