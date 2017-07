Ile Maurice: Ce qu'en pensent les Mauritiens - Amendements aux lois du travail

«Kan travayer fer enn an dan konpani, si konpani met li deor, bizin pey li trwa mwa préavis. Mé zot inn sanz lalwa. Zot inn kas sa. Aster si met ou déor apré enn an, konpani pey ou zis 15 zour. Li pa bon.»

«Je constate que les lois du travail sont souvent en faveur de l'employeur. Quand le salarié va porter plainte contre ce dernier, souvent il est déjà au courant. Il n'y a pas d'impartialité. Il faut qu'il y ait plus de transparence et faire en sorte que l'employé ne pâtisse pas du fait qu'il ait porté plainte contre son patron.»

«À mon avis, la loi du travail est plutôt en faveur des employés. Mais je souhaiterai, pour ma part, qu'il y ait plus de femmes dans le monde du travail. Il faudrait penser à une stratégie pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle d'employée, de mère et d'épouse.»

«Il faut plus de sécurité d'emploi pour les salariés. Et j'estime que la loi devrait prendre en compte le bien-être des employés. Certains travaillent dans des conditions vraiment déplorables. Leurs vêtements, chaussures sont usés et leurs équipements sont inappropriés.»

Ceux-ci concernent, entre autres, une harmonisation des «Remuneration Orders» et l'introduction d'un fonds pour les indemnités de licenciement. Et quels sont les changements souhaités par la population ?

