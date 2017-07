Afrique: Le blé et la viande font remonter l'Indice des prix des produits alimentaires de la FAO en juin

La FAO a revu à la baisse ses prévisions pour le mois de juin concernant la production mondiale de blé en 2017 et revu à la hausse celles liées à la production de maïs et de riz. La production mondiale de céréales cette année devrait probablement atteindre les 2 593 millions de tonnes, soit 0,6 pour cent de moins que celle de 2016. Les stocks céréaliers mondiaux devraient augmenter et atteindre le niveau record de 704 millions de tonnes.

Les indices des prix de la FAO pour la viande et les produits laitiers ont également augmenté, tandis que ceux pour les huiles végétales et le sucre ont baissé.

Publié aujourd'hui, l'Indice FAO des prix des produits alimentaires, un indice mensuel et pondéré par les échanges commerciaux qui permet de suivre l'évolution des cinq principaux groupes de produits alimentaires, affichait une moyenne de 175,2 points en juin, soit une hausse d'1,4 pour cent depuis mai et de 7,0 pour cent par rapport à l'année dernière.

