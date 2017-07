Madagascar: Jeux corporatifs - La version 2017 à Vontovorona

En collaboration avec la Caisse nationale pour la prévoyance sociale, les Jeux corporatifs d'Antananarivo organisés depuis deux ans par Clément Rabary Organisation, seront abrités cette année par le complexe sportif de Vontovorona.

La version 2017, la quatorzième du genre se déroulera les 26 et 27 août sur des sites de compétitions aux normes internationales. Sept disciplines seront au programme dont celle intégrée cette année sera l'athlétisme. L'organisateur a choisi l'épreuve de relais 4x100m et chaque équipe devrait aligner chacune une femme comme deuxième relayeuse.

Se réunir et passer un week-end sportif de détente dans un tel complexe sera une source de motivation pour les employés des sociétés engagées. Les matches de football à sept se joueront sur le terrain synthétique. Ceux du tennis pour sa part sur courts à surface rapide.

Comme d'habitude, les concurrents en tennis seront répartis en trois catégories entre autres les moins de 45 et ceux de plus de 45 ans chez les hommes et catégorie unique, l'open pour les dames. Les autres sports collectifs, le basket-ball et le volley-ball mixte se dérouleront dans le gymnase couvert d'une capacité de huit mille personnes.

Pour l'athlétisme, les courses se tiendront sur la piste en tartan. Et les deux autres disciplines restantes sont la pétanque triplette hommes et doublette dames, et sans oublier la belote, qui attirent le plus de participants à chaque édition des jeux corporatifs.

Les employés des entreprises participantes pourront y venir en famille car il y aura d'autres activités et animations pour les grands et les petits. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 août, et le droit de participation par société a été fixé à 500 000 ariary.