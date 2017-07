Madagascar: Hold-up à Sabotsy Namehana - Quatre militaires sous les verrous

A la lettre, c'est un commando qui mène une attaque à main armée. Ce vol aggravé s'est déroulé à Sabotsy Namehana, jeudi 15 juin vers 2h du matin. Traduits devant le parquet, hier, un adjudant, un inspecteur de police et deux sergents-chefs ont été renvoyés derrière les barreaux jusqu'à ce que le tribunal prévoye la date de leur procès. Un soldat de première classe, pris en flagrant délit lors d'une poursuite menée par la gendarmerie à Ivato Bout de piste, un jour plus tard, est toujours en cavale. « Ce dernier s'est évadé lors de son placement en garde à vue dans nos locaux », a indiqué une source proche de la gendarmerie de Sabotsy Namehana.

