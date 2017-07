Madagascar: Développement durable - Lecofruit certifié ISO 14001

« Des investissements conséquents en outre, ont été demandés notamment dans la formation du personnel ou l'achat de nouveau matériel de production répondant à des normes de protection environnementale », ajoute-t-elle. Des audits systématiques sur les indicateurs de performance de la société, dans le respect des exigences et dans l'utilisation de l'énergie, l'eau et l'électricité s'étaleront encore pendant trois ans.

La démarche d'obtention de la certification a pris près de deux ans, durée nécessaire pour intégrer la société dans la norme 14001. « C'est la norme la plus utilisée de la série des normes ISO 14000 qui concerne le management environnemental. Il a fallu suivre et répondre aux exigences imposées et présenter des structures claires comme le recyclage des huiles vidange, papiers et cartons que Lecofruit utilise dans la transformation des légumes », souligne Tahina Randriarilala.

La société veut partager sa performance environnementale et se dit persuadée que la qualité des produits et la protection de l'environnement vont de pair. Celles-ci permettent de maîtriser les coûts. Les quinze mille paysans producteurs, avec qui la société travaille, sont persuadés de cette démarche de lutte contre le changement climatique.

