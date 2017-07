Madagascar: Jirama - Hausse de 15% du tarif d'électricité pour les entreprises

La dernière révision des tarifs d'électricité date de l'année dernière. Juste avant la conclusion de l'accord avec le Fonds, la Jirama a relevé à deux reprises les tarifs c'est-à-dire de 10% en juin puis de 5% en juillet. Et entre 2009 et 2012, aucune révision n'a été faite par les autorités de la Transition.

Dans ce sens, le gouvernement envisage de réduire les coûts et d'accroître les recettes, notamment, par des relèvements graduels des tarifs, si nécessaire, pour assurer un recouvrement total des coûts opérationnels. L'objectif est d'atteindre l'équilibre opérationnel en 2020, et de ne plus être dépendant de la subvention de l'État.

Coup dur pour les entreprises. Elles semblent être les plus touchées par la révision à la hausse du tarif d'électricité. D'après une source proche de ce dossier, la Jirama envisagerait de réviser jusqu'à 15% les prix moyens de l'électricité pour les clients de haute tension (HT) et moyenne tension (MT).

