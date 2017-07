Togo: Début des cérémonies de purification, étape dans la réconciliation

La pluie qui s'abat déjà tôt ce matin sur Lomé et ses environs est un bon signe pour les… Plus »

L'objectif de ces purifications, selon la recommandation 47 de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), est de mettre en commun toutes les énergies pour purifier le Togo, faciliter le repos des âmes des victimes décédées ou disparues, apaiser les cœurs meurtris et accompagner spirituellement la réconciliation.

Les chefs traditionnels et chefs religieux sont les premiers à commencer les cérémonies de purification ce jeudi. Suivront vendredi, l'Union musulmane et dimanche, les églises chrétiennes.

