Madagascar: Les douaniers se mettent une nouvelle fois en grève

Le ministère des Finances se veut rassurant et indique que tous les bureaux des douanes restent ouverts. Une affirmation que remet en cause le syndicat des douaniers qui signale que « quasiment tous les employés des douanes suivent cette grève ».

Le bras de fer entre le syndicat des douaniers et le ministère malgache des Finances persiste depuis six mois. Les employés des douanes réclamaient un reliquat de prime de 42 milliards d'ariarys, soit 12 millions d'euros. Un chiffre revu à la baisse indique Herizo Andrianavalona, le président du Sempidou, le syndicat des douaniers.

Ce mouvement de contestation pourrait donc paralyser l'économie de la Grande Île. Les entrepreneurs et les industriels malgaches, directement impactés par cette grève, appellent les deux parties à trouver une solution le plus rapidement possible.

