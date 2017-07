Angola: Lancement du sous-programme "Nascer com registo"

Luanda — Le sous-programme "Nascer com registo" (Naître avec l'acte de naissance) a été lancé mercredi, à Luanda, dans la maternité Lucrécia Paim, par le secrétaire d'État à la Santé, Eleuterio Hivilikwa, affirmant que l'enregistrement est la garantie de la réalisation des droits et libertés fondamentaux, sur le plan interne et international des droits de l'homme.

Le responsable parlait lors de la cérémonie d'ouverture des postes d'état civil insérés dans les maternités de Luanda, dans le cadre du programme "Nascer com registo" sous le slogan "Enregistrer à la maternité est plus facile".

Il a admis que l'existence de l'état civile des personnes est garantie par l'État afin de créer la sécurité juridique nécessaire pour que la vie dans la société soit possible.

Selon la source, l'enregistrement des naissances est l'une des conditions obligatoires pour l'obtention d'autres documents qui facilitent l'accès de la personne aux services d'autres documents et aux services de base dans la société.

Pour lui, l'enregistrement des naissances renforce les compétences de la famille, des entités telles que les connaissances, les pratiques et les habilités familles qui facilitent et favorisent la protection, le développement et la participation des enfants.

"Il est donc important pour les parents de faire l'enregistrement des naissances des enfants immédiatement après la naissance, ce qui garantit la protection des droits de l'enfant qui permet son accès à l'éducation et d'autres services", a-t-il dit.