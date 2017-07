Angola: La sécheresse affecte plus d'un million des personnes au pays

Luanda — Plus d'un million de personnes ont été affectées par la sécheresse durant les cinq dernières années en Angola à cause du phénomène "El Niño", plus particulièrement dans les provinces de Huíla, Cunene et Namibe, a révélé mercredi à Rome (Italie), le ministre de l'Agriculture, Marcos Alexandre Nhunga.

Dans un discours prononcé à la 40ème session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) qui se déroule du 03 au 08 juillet dans la capitale Italienne, le gouvernant angolais a souligné que ce phénomène avait fait que l'Exécutif avec la participation des partenaires nationaux et internationaux réalisent une grande opération d'appui à la population dans l'objectif de faire face et récupérer les effets négatifs causés par la sécheresse dans ces régions.

Quant à l'amélioration des niveaux de revenu et réduction de la pauvreté, le ministre a fait savoir que plusieurs programmes et projets étaient en cours, notamment l'extension et le développement rural, l'augmentation de l'offre des engrais et de semences ainsi que le programme des analyses et correction de l'acidité des sols dans le secteur familial.

A la même occasion, il a annoncé que se préparait avec l'assistance de la FAO la réalisation du premier recensement général agro-pastoral après l'indépendance, et la création d'un système permanent des statistiques agricoles.