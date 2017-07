Angola: La Banque Nationale en faveur de bonnes pratiques financières

Luanda — La croissance économique du pays ainsi que la prospérité des familles et des entreprises dépendent de la conformité de la Banque Nationale (BNA) et des Banques commerciales aux normes et bonnes pratiques internationales du système financier, a défendu mercredi le gouverneur de cette institution financière, Valter Filipe da Silva

Lors d'une intervention faite à l'ouverture de la conférence sur « la régulation et supervision bancaire : Expériences et défis », Valter Filipe da Silva a souligné que si la BNA et les banques n'alliaient pas le système financier et bancaire aux normes et bonnes pratiques internationales, il n'y aura pas un nouveau cercle vertueux, productif et de le développement du pays.

Considérant cet objectif, a-t-il dit, la BNA a approuvé et publié en 2016, 48 normes qui régulent les fonds propres réguliers, l'adoption pleine des normes internationales de comptabilité et le rapport financier, la gouvernance de risque, la conceptualisation du crédit, le test de l'effort et les règles de conduite.

Parlant des normes de conduite, il a cité les nouvelles mesures sur la supervision comportementale visant à renforcer la solidité et les mécanismes de protection des intéressés des consommateurs de produits et services financiers afin d'atténuer le risque de conduite des institutions financières dans le cadre de l'exercice de leur activité.

Les participants à cette conférence ont abordé entre autres thèmes, « la réforme de supervision et régulation financière - une vision pour les années prochaines, les défis de supervision en Europe, et l'importance de régulation en ce début de la nouvelle décennie ainsi que le partage d'expériences.