Angola: Gonçalves Muandumba visite un programme pilote de protection sociale à Bié

L'an dernier, plus de cinquante travailleurs sociaux ont été formés à Cuito, sur diverses questions liées à la municipalisation des Services de protection sociale, sous l'initiative de la Direction provinciale du Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale.

A cet effet, le gouvernant a affirmé que des centres d'assistance sociale intégrée étaient créés, avec le soutien de divers secteurs, qui vont évaluer s'ils peuvent effectivement fonctionner, et que les résultats obtenus dicteront l'extension ou non du projet à travers le pays.

Selon Gonçalves Muandumba, le programme a le soutien et la coordination d'autres secteurs du Gouvernement et des partenaires sociaux, principalement liés au troisième secteur, notamment les ONG.

Se confiant à l'Angop, à l'aéroport de Luanda, le gouvernant a dit qu'il constaterait, durant trois jours, l'état d'exécution du programme, un expérience pilote qui vise à atteindre huit mille personnes pauvres et vulnérables "bien" identifiées, des provinces de Bié, Uíge et Moxico.

Luanda — Le programme de soutien à la protection sociale, exécuté dès le début de cette année, dans la province de Bié, dans le cadre de la politique du Gouvernement de protection, intégration et développement de la personne vulnérable, reçoit ce jeudi, la visite du ministre de l'Assistance et Réinsertion sociale, Gonçalves Muandumba.

