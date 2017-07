Angola: Malange - La province enregistre neuf accidents de la route

Au cours des sept derniers jours, la police nationale a pris connaissance de 32 crimes de différents types, dont 21 ont été clarifiées et a arrêté 19 personnes pour pratiques de crimes dans les municipalités de Malanje, Cacuso, Cangandala et Luquembo.

Le document indique également qu'à cause de nombreuses infractions au code de la route, l'unité de la circulation routière a appliqué 96 amendes différentes et saisi 43 motos simples, 05 tricycles (moteur-voitures), 50 livrets, 41 permis de conduire, 20 titres de registre de propriété, entre.

La note souligne l'excès de vitesse et les dépassements irréguliers comme les causes principales des accidents.

Malanje — Trois personnes sont mortes et trois autres blessées en conséquences de neuf accidents de la route survenus dans la ville de Malanje, au cours de la période comprise entre le 27 juin et 4 juillet de cette année.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.