Angola: L'organisation Globo Dikulu saluée pour la vulgarisation du théâtre

Luanda — Le secrétaire d'Etat à la Culture, João Constantino, a souligné mercredi, à Cazenga, le rôle et l'action de l'organisation Globo Dikulo Globe dans la massification des arts scéniques dans la capitale angolaise, rendant le théâtre national plus dynamique et participatif.

Le responsable, qui intervenait à l'ouverture de la 12e édition du Festival International du Théâtre de Cazenga (Festeca), a dit que l'initiative favorisait l'échange et exposait les arts scéniques angolais au niveau international.

Cette initiative, a-t-indiqué, apporte à la connaissance des Angolais d'autres écoles, de nouveaux représentants, des sensibilités différentes, des motivations et des styles de divers pays.

Selon João Constantine, le Festeca est une preuve de sa détermination et persévérance, c'est pourquoi la 12e édition représente le travail effectué par ses membres.

Il a souligné que le nombre de visiteurs qui affluent de plus en plus dans les activités de l'Animart était un signe de maturité et de responsabilité qui, au fil des années, a rendu possible le festival dans un compromis entre l'organisation et la société civile.

João Constantino a avancé que les personnes collectives et singulières fournissaient à la culture nationale leur connaissance, l'engagement et le dévouement, raison pour laquelle elles doivent être chéries et encouragées à poursuivre ce défi.

A son tour, l'administrateur adjoint de Cazenga pour le secteur politique et social, José de Oliveira Bastos, a affirmé qu'il était indispensable l'éducation civique et la conscientisation des populations sur les valeurs de patriotisme et de citoyenneté. Cette attitude, a-t-il ajouté, permet le partage de sentiments entre les individus.

Trente groupes de théâtre, y compris nationaux et étrangers, participent du 5 au 16 juillet 2017 au 12e Festival du théâtre de Cazenga (FESTECA), à Luanda, sous l'égide de l'organisation Globo Dikulo.

Cette édition compte sur la participation de neuf groupes étrangers, dont le Portugal (2), le Brésil (3) Argentine (1), le Mozambique (2) et Sao Tomé (1) et quatre groupes des provinces de Benguela, Cuanza Sul, Malange et Luanda.