Congo-Kinshasa: A pas de tortue

opinion

On ne le dira jamais assez. L'opération d'enrôlement et identification des électeurs connaît des problèmes à Kinshasa. Et si l'on n'y prend garde, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) risque de ne pas atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés pour l'identification des électeurs de la capitale.

On dénonce à la fois lenteur et manque d'organisation de la part des agents électoraux. Et du coup, l'incertitude d'organiser les élections en décembre 2017 s'installe.

N'est-il pas possible de faire mieux ? En tout cas pour l'instant, on ne peut répondre avec exactitude à ce questionnement. Tout ce que l'on sait, c'est que la Céni a l'obligation d'organiser les élections conformément au prescrit de la loi.

Dans de nombreux bureaux de vote, l'on fait face à l'amateurisme des opérateurs de saisie. Ce qui suscite la nervosité et la lassitude. Il n'est pas encore tard pour que la Céni revisite ses méthodes de travail. Les responsables de la Céni sont appelés à corriger les imperfections et lacunes rectifier le tir afin de donner un coup d'accélérateur à la machine électorale qui, pour le moment ne tourne pas à plein régime.

Pendant cette période cruciale où la population congolaise ne jure que par l'alternance au sommet de l'Etat, il n'est pas prudent de laisser les choses pourrir, au risque de soumettre les Congolais à des exercices inhabituels.

Le temps, c'est de l'argent. Etant une denrée précieuse, il ne peut faire l'objet de gaspillage, sous quelque prétexte que ce soit. Devant le peuple et devant l'histoire, les responsables de la centrale électorale auront, tôt ou tard, à rendre compte. Tout doit être mis en œuvre pour réaliser l'opération d'enrôlement des électeurs dans des conditions requises, mais avec célérité en même temps. Il y a une échéance à tenir : décembre 2017.

La Céni dispose encore d'une petite marge de manœuvre pour améliorer son travail. Le peuple ne demande qu'une seule chose : bien organiser les choses dans le but de mieux conduire le processus électoral en République démocratique du Congo.

Aux électeurs potentiels, il est également recommandé un minimum de civisme. Respecter les consignes du chef de centre d'enrôlement. Se soumettre aux impératifs de la loi en la matière est l'une des valeurs dont la République démocratique du Congo a besoin, tant pour sa reconstruction que pour son fonctionnement.