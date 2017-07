Congo-Kinshasa: Crise politique congolaise - Washington exige l'alternance au sommet de l'Etat

L'arrivée de Donald Trump à la Maison blanche n'a rien changé quant à la ligne tracée par Washington en rapport à la situation de crise qui règne en RDC.

La célébration du 57ème anniversaire a été l'occasion pour le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson de réitérer la ferme volonté de son pays de voir la RDC réussir « un transfert de pouvoir pacifique et démocratique historique » par la voie des urnes. Un message directement adressé à Kinshasa, qui tente par tous les moyens de torpiller le processus électoral.

Malgré toutes les sanctions prises contre certains dirigeants de la République démocratique du Congo, les Etats-Unis d'Amérique ne sont prêts à relâcher la pression pour obtenir de la part du pouvoir en place à Kinshasa des gages évidents en ce qui concerne la tenue d'élections libres, transparentes et démocratiques. A maintes reprises, Washington a martelé sur la nécessité de voir Kinshasa poser les jalons en vue d'une alternance démocratique en RDC.

Mais, la non-tenue d'élections dans les échéances prévues en 2016 a finalement dissuadé l'administration américaine qui est convaincue, à ce jour, de l'absence dans le chef des autorités congolaises d'une politique réelle d'aller aux urnes. Aussi Washington n'arrête-t-il pas d'accentuer la pression, chaque fois qu'il en a l'occasion, pour ramener Kinshasa à la raison.

La célébration, le 30 juin 2017, de 57 ans de l'indépendance a été, une fois de plus, l'occasion pour les Etats-Unis de revenir sur ce qu'ils considèrent comme préalable intangible en vue d'une coopération mutuellement avantageuse avec la RDC. Dans un communiqué signé depuis le jour où la RDC célébrait les 57 ans de son indépendance, le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a fait état de son désir de voir la RDC raffermir sa démocratie par une alternance démocratique au sommet de l'Etat.

Rappelant la nécessité de garantir la tenue d'élections dans les meilleurs délais, le secrétaire d'Etat américain a fait observer que « la République démocratique du Congo se trouve à un moment critique, avec l'occasion de construire et de consolider les acquis importants des années passées grâce à un transfert de pouvoir pacifique et démocratique historique ».

Au moment où le pouvoir en place tergiverse à s'engager résolument dans le processus démocratique, Rex Tillerson a poursuivi en ces termes : « Nous souhaitons la réussite de la République démocratique du Congo dans le but de construire un meilleur avenir où tous les Congolais puissent participer librement aux élections démocratiques de leurs dirigeants, bénéficier de l'énorme richesse en ressources naturelles du pays et travailler ensemble dans la construction d'un avenir pacifique et prospère ». En même temps, le secrétaire d'Etat américain rassure le peuple congolais du soutien total de l'administration américaine à «aider votre pays à réaliser son plein potentiel ».

Washington ne lâche pas la pression

Avec l'arrivée en janvier dernier du président Donald Trump aux commandes des Etats-Unis, la majorité au pouvoir à Kinshasa avait jubilé à l'idée que Washington allait mettre en œuvre une politique africaine en sa faveur. Sur le terrain, les faits ont contredit l'enthousiasme des dirigeants congolais.

En effet, entre l'ancien président Barack Obama et le nouveau locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, les fondamentaux sont restés presque les mêmes. Qui pis est, l'administration Trump a durci le ton là où Obama usait de tact et se réfugiait derrière des tournures pour faire passer le message. Avec Trump, les Etats-Unis ne vont plus par le dos de la cuillère. Dans leurs rapports, particulièrement avec la RDC, ils se sont ouvertement prononcés pour la tenue d'élections qu'ils considèrent - à juste titre d'ailleurs - comme la seule issue pour garantir un avenir « meilleur et prospère » au peuple congolais.

Dans sa dernière déclaration, le jour où la RDC célébrait son indépendance, l'administration a franchi le Rubicon en relevant le « moment critique » dans lequel se trouve la RDC. En langage diplomatique, le terme est lourd de sens. Pris tel que, cela voudrait dire que les Etats-Unis ne peuvent pas laisser, au nom de leur responsabilité en tant que première puissance, la RDC sombrer dans le chaos et la désolation. Ils ne veulent pas en porter la responsabilité. C'est tout le sens du dernier du secrétaire d'Etat Rex Tillerson.

L'a-t-on perçu de la même manière à Kinshasa ? C'est tout ce qu'il faut espérer. Quoiqu'il en soit, Washington a annoncé les couleurs. Il n'abandonnera pas la RDC et son peuple se laisser entraîner pieds et poings liés dans l'abîme. Ce qui, vu de Washington, sera préjudiciable autant pour la RDC, la région des Grands Lacs que tout le continent noir.