Congo-Kinshasa: En l'absence de la vraie opposition-CNSA - Une caisse de résonnance de la MP

Après la nomination du gouvernement Tshibala en violation de la dynamique du Centre interdiocésain, la MP s'emploie à mettre en place un Conseil national de suivi de l'Accord du 31 décembre 2016 (CNSA) taillé à sa mesure.

Cela saute aux yeux au vu de la mouture qui circule déjà sous le manteau. Tous les alliés et affidés de la MP sont là, sauf la vraie opposition incarnée par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Dans ces conditions, le CNSA est parti pour être une caisse de résonance de la MP.

Après avoir réussi le coup de faire signer, en présence de deux chambres du Parlement, un arrangement particulier à l'accord du 31 décembre 2016, la Majorité présidentielle, agissant via les présidents de deux chambres, Aubin Minaku pour l'Assemblée nationale et Léon Kengo pour le Sénat, s'est lancée dans la mise en œuvre du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016.

Lundi dernier, les délégués au CNSA, dûment avalisés par le président de la République, se sont retrouvés au Palais du peuple autour de Minaku. En l'absence de son collègue du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la MP a donc été le seul maître à bord. Avec le recul, on sait désormais ce qui s'est réellement dit au Palais du peuple.

Dans l'Hémicycle, il y a un CNSA, conçu au goût et aux couleurs de la Majorité au pouvoir, qui se met en place, loin des dispositions les plus pertinentes de l'accord du 31 décembre. Dans la ville, une mouture de délégués selon les composantes circule déjà sous le manteau. Seul le Rassemblement incarné par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi n'a pas répondu à l'appel du Parlement. Mais, tous les alliés et affidés de la MP y sont représentés.

Autant la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala s'est faite en violation de l'Accord conclu sous les auspices de la Cénco (Conférence épiscopale nationale du Congo), autant la composition du Conseil national de suivi de l'Accord est en train suivre la même voie. Les présidents de deux chambres du parlement se sont arrogés le droit de convoquer la première réunion de contact avec les 28 membres de la plénière du CNSA. Pourtant, selon l'Arrangement particulier, boutiqué par la même MP et signé le 27 avril 2017, c'est le président de la République qui devrait convoquer cette première réunion de prise de contact.

Ne dit-on pas que l'habitude crée l'organe ? Violer, marcher sur les textes et autres est devenu une seconde nature dans la MP.

La composition de la plénière du CNSA, tel que présenté par Minaku, traduit toute la supercherie de la démarche initiée par les deux chambres du Parlement, laquelle prend à contrepied la vraie opposition, incarnée par le Rassemblement. Les deux chambres du Parlement sont allées plus loin en consacrant le doublement du Rassemblement, avec d'un côté la dissidence de Joseph Olenghankoy, et de l'autre, l'aile Tshisekedi-Lumbi. Ce qui est contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord du 31 décembre 2016 qui consacre un seul et unique Rassemblement piloté par le tandem Tshisekedi-Lumbi.

La MP fait fausse route

La MP pense ainsi réussi son coup de diriger seule le pays pendant cette période de transition, sans partager le pouvoir avec la vraie opposition. Mais, la réalité de terrain prouve que le régime de Kinshasa est en train de perdre le contrôle sur tout. En l'absence de la cohésion nationale que seule la mise en œuvre intégrale de l'accord pouvait amener, les foyers de tension se propagent à travers plusieurs provinces et surtout dans les grandes villes du pays comme Kinshasa et Lubumbashi. A l'insécurité, s'ajoute la dégradation continue du social des Congolais.

La situation de la République démocratique du Congo va donc de mal en pis au point que même les élections demeurent hypothétiques. Les multiples périples diplomatiques du ministre des affaires étrangères de la RDC ne changent rien à cette situation catastrophique.

Autant les Congolais ne jurent que par la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre, autant la communauté internationale exige de Kinshasa de se référer à cet arrangement politique pour juguler la crise politique. Comme quoi, la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre reste la seule voie de sortie de crise en RDC. Le jusqu'auboutisme de la MP ne fait que pourrir davantage la situation de la RDC.