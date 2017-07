Ile Maurice: Ebony Forest - Allons promener dans les bois

Une bonne bouffée d'air boisé... Elle émane du sud-ouest sauvage de l'île. D'Ebony Forest à Chamarel, plus précisément.

Depuis vendredi dernier, ce nouveau parc de conservation et d'écotourisme est ouvert au public. Il est le dernier né du biologiste d'origine australienne Owen Griffiths. Le même Owen Griffiths qui réside à Maurice depuis 1984 et qui est à l'origine de La Vanille Réserve des Mascareignes, à Rivière-des-Anguilles, de La Vallée de l'Est et de la réserve de tortues géantes François Leguat, à Anse-Quittor, à Rodrigues.

Ebony Forest est sorti de terre après deux ans et demi de travaux. S'étalant sur 112 arpents à proximité des Terres de sept couleurs, il abrite, comme son nom l'indique, le bois d'ébène (sept des 11 espèces qui poussent à Maurice), mais aussi le takamaka, le bois clou et le bois de pomme. L'on peut également y admirer le paille-en-queue, l'oiseau du-paradis et le merle, aussi connu comme bulbul.

Le nouveau parc comprend également un centre éducatif qui dispensera des séances d'informations aux étudiants et autres visiteurs, des parcours éducatifs avec vue sur le Morne, une boutique souvenir, un musée, un snack, des miradors (viewpoints) et des sites pour nourrir des oiseaux endémiques. Il propose aussi le trail, des tours guidés et un restaurant - le Takamaka.

Christine Griffiths, directrice générale d'Ebony Forest, et qui a travaillé pendant plus de dix ans pour la Mauritius Wildlife Foundation, explique à l'express que l'objectif d'un tel parc est un moyen «de valoriser ce qu'il reste comme espèces endémiques et de sensibiliser le public à l'importance de la conservation». Surtout qu'il ne reste aujourd'hui que 2 % de forêt dans l'île.

Les travaux de conservation ont démarré depuis 2006, poursuit Christine Griffiths. Et depuis, précise-t-elle, plus de 100 000 plantes indigènes ont été cultivées. Le montant d'investissement d'un tel parc avoisine les Rs 80 millions.

Ebony Forest est ouvert au public de 9 heures à 17 heures. L'entrée est à Rs 120 pour les enfants, Rs 150 pour les seniors et Rs 200 pour les adultes. Quant aux tarifs pour les non-résidents, ils sont de Rs 210 pour les enfants et Rs 350 pour les adultes.