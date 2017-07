Ile Maurice: Fact-finding committee - L'étau se resserre autour de Youshreen Choomka

Elle est allée plus loin en affirmant que Youshreen Choomka leur avait même proposé, en se vantant de ses contacts à l'intérieur du gouvernement, un terrain de l'État à Anse la-Raie assujetti d'un bail de Rs 1,1 million. Les investisseurs voulaient y construire un hôtel 7-étoiles. Lydia Cladett Dewdharee a aussi remis une photo-copie de la signature du Power Purchase Agreement entre le Central Electricity Board (CEB) et le Dr Soo Song Lee, un autre Coréen qui a, lui, transféré environ $ 35 000 sur le compte de Youshreen Choomka.

Une dizaine de témoins ont été entendus par le comité qui doit établir si, comme l'a révélé l'express, Youshreen Choomka a abusé de sa position pour des gains personnels, notamment en promettant monts et merveilles à des investisseurs étrangers. Entendue la semaine dernière, la représentante mauricienne de Jerry Brassfield et Randy Su, investisseurs ghanéen et coréen respectivement, Lydia Cladett Dewdharee, a confirmé plusieurs aspects de notre enquête (dont le fait que Jerry Brassfield avait transféré $10 000 sur le compte de l'avocate pour qu'elle facilite leurs démarches).

Tandis que les yeux sont rivés sur la commission d'enquête sur la drogue, le Fact-Finding Committee (FFC) sur Youshreen Choomka progresse à pas de géant. Avec des développements de plus en plus incriminants pour l'ex-Chairperson puis directrice limogée de l'Independent Broadcasting Authority (IBA).

