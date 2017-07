Ile Maurice: Escroquerie - Le couple Sicart sera extradé vers la France

La décision est tombée en cour de district de Port-Louis, ce jeudi 6 juillet. Jonathan Sicart et son épouse, Carine Sicart Callejo, seront extradés vers France. Et en attendant les procédures d'extradition, ils seront reconduits en prison.

Le couple Sicart avait fait une demande afin d'être extrader vers la France. La magistrate Navina Parsuramen a toutefois rejeté leur requête de remise en liberté. Elle a considéré les témoignages du bureau de l'Attorney General. «Le bureau de l'Attorney General a produit des documents pour soutenir que le traité entre la France et Maurice n'a jamais été annulé», a fait ressortir la magistrate.

La magistrate Navina Parsuramen a aussi pris note de l'existence de la validité du traité d'extradition. Elle s'est dite satisfaite des documents produits par Me Yvan Jean-Louis du bureau de l'Attorney General, qui a confirmé l'authenticité des mandats d'arrêts européens émis contre eux.

Jonathan Sicart et son épouse, Carine Sicart Callejo, ont été arrêtés le 13 juin, étant recherchés par Interpol pour une escroquerie en France. Un affidavit avait été présenté par le bureau de l'Attorney General. Le document stipule que les deux Français étaient à la tête de l'entreprise Alenzo Materiels qui est spécialisée dans le transport routier.

La compagnie louait des camions auprès des différents plaignants : CNK Industrial Capital Europe. «During the currency of the leasing contracts, Alenzo Materiels fraudulently and illegally sold some 162 leased trucks to SOPLIN (NdlR, compagnie à Bordeaux), without the payment of the residual values on the trucks to the leasing companies. Soplin in turn sold the trucks to third parties. The prejudice is valued at Euros 8 115 260», peut-on lire dans le document.