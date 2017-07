Centrafrique: 77 morts dans un accident de la route

Un peu plus de deux semaines après la signature, à Rome, d'un accord politique entre les groupes… Plus »

Un véhicule de 10 roues, transportant des tonnes de marchandises et des personnes en partance pour le marché hebdomadaire de Maloum est tombé à la renverse avec toute sa cargaison. 77 morts ont été dénombrés, pour la plupart des hommes. De nombreux blessés ont été enregistrés, dont certains sont dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. L'accident pourrait être lié « à des défaillances techniques et à la surcharge », estime un gendarme de Bambari.

Au moins 77 personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'un camion de marchandises qui transportait aussi des passagers sur une route du centre de la Centrafrique, entre les agglomérations de Bambari et Ippy, des sources hospitalières et sécuritaires.

