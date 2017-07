Le ministre italien des Affaires étrangères confirme la volonté de son gouvernement de renforcer la coopération avec l'Afrique.

La diplomatie italienne mise sur l'Afrique, un continent-clé pour faire face aux défis aussi bien du terrorisme de matrice islamiste que des flux migratoires. C'est en gros ce qu'a réaffirmé mardi à Rome, à la Farnesina, l'imposant siège du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération, le ministre Angelino Alfano. Le patron de la diplomatie italienne y accueillait M. Filippo Bencardino, président de la Société géographique italienne, SGI et des ambassadeurs africains.

La SGI, organisme scientifique, fait autorité pour la connaissance d'un continent comme l'Afrique. Elle est à l'initiative de plusieurs projets de recherche sur l'Afrique, sans parler des nombreuses conférences qu'elle accueille à son siège de Rome. Il y a quatre ans, son initiative Italia-Africa a eu un retentissement certain dans les milieux intellectuels et de l'information pour une connaissance toujours mise à jour sur un continent qui évolue à son rythme.

« L'Afrique a atteint un niveau de priorité pour la politique italienne », a souligné le ministre Alfano. « J'ai rencontré tous les ambassadeurs africains le 25 mai, pour célébrer avec eux la Journée de l'Afrique, et je suis heureux de retrouver une représentation fournie aujourd'hui, aux côtés de la Société géographique italienne », s'est réjoui le ministre.

La manifestation s'est déroulée en l'absence de l'ambassadeur-doyen des Africains, M. Mamadou Dékamo Kamara du Congo-Brazzaville, actuellement en phase de transfèrement vers son nouveau poste d'affectation à Berlin et dans l'attente de la passation des pouvoirs avec son successeur, M. François Ibovi. Mais à la cérémonie étaient présents les ambassadeurs d'Angola, du Cap Vert et de Guinée en plus d'une délégation de l'ambassade congolaise. Ils ont illustré au ministre Alfano les perspectives qu'ouvre la signature d'un récent accord de coopération entre la Société géographique italienne et le Groupe des Ambassadeurs africains en Italie.

Pour le ministre Alfano, « cet accord démontre combien la société civile est en phase avec la priorité stratégique que la Farnesina accorde à l'Afrique ». Il a indiqué que l'Italie attendait beaucoup de cette coopération « dans les domaines de la sécurité et des migrations, de la coopération pour un développement inclusif et durable et de la promotion des investissements, les trois principales directions de notre politique en Afrique. Celle-ci vise à rapprocher toujours davantage les deux continents qui voient en l'Italie un pont naturel ».