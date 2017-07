Cameroun: Cabral Libii est l'une des personnalités politiques jeunes de premier rang à ce jour

Il suscite ferveur et sympathie, son langage est emprunt de sagesse et de pondération. Il dégage une aura qui impressionne, c'est une figure politique importante attachée à son rayonnement.

La politique requiert de la lucidité, du courage et un esprit rassembleur. Au regard de l'image renvoyée par Cabral Libii, il a tout pour incarner un visage politique d'envergure. Il a une intelligence rationnelle, une habileté verbale et gestuelle admirable qui l'impose.

Aucun homme politique ne se compare à un autre, lui on le situe dans un contexte, dans une époque, dans un environnement, avec les méthodes qui le fait. Il a un langage combatif dans un style apaisée par l'exemple et le pouvoir de l'esprit.

La politique est une science, la politique est un art, la politique est une vocation au sacrifice, une main tendue, un usage efficace du verbe, la finalité étant la conquête et l'assise. Tout ce qui compte en politique c'est le résultat, celui que nous attendons venan de lui. Les idées s'agitent autour de Cabral Libii. Dans ce foisonnement d'idées on écoute tout, sans rien comprendre, a t'il les moyens de sa politique ? Tout se dit mais véritablement rien de fort. Pour l'instant nous savons simplement qu'il est observé de près. La promesse étant l'élément principale du verbe politique, nous l'avons déja entendu faire certaines promesses au peuple. " Si je devenais président, il n y aura pas de règlement de compte ". Tout discernement gardé, n'ayons pas la mémoire étréci, car le jeu politique n'est jamais réglementée. Son image soignée de bel homme est parachevée par la bienveillance de ses propos. Parviendra t'il ou non ? l'inconnu demeure.

Nous voyons un jeune homme ambitieux et déterminé. Il est devenu la pièce centrale qui captive toutes les reflexions et analyses politiques de l'heure. Sa candidature ouverte et non déclarée est l'élément fondateur de sa popularité actuelle. Comme un férailleur il est dans l'arène à bretailler les idées. Une préparation aux présidentielles houleuses et chahutée, on ressent le gout de l'innovation.

Serges Matomba candidat aux élections invite les jeunes à s'inscrire aux urnes, Cabral Libii se fixe l'objectif de relever le défit de 11millions d'inscrits aux listes électorales. Il y'a là quelque chose de nouveau, une jeunesse qui dynamique et en action.Quelle enchantement de voir la politique au coeur de la vie du peuple. Les Camerounais font de la politique partout, annonce de candidature, création des groupe wathsapp, des pages facebook. Tout le monde épie, c'est aussi ça la détermination d'un peuple résolu à prendre son destin en main.

Par ailleurs, Cabral Libii est déja victime d'attaques virulentes, on réalise aisément que les acteurs sont désormais en affrontement. Un parcours politique parsemé d'anecdotes et de coup bas. Nous comprenons aussi que dans la vie politique Camerounaise, Les jeunes nourrissent des ambitions toujours plus solitaires et individualisées. La jeunesse n'a finalement pas de candidat, puisque deux jeunes sont activement impliqués dans la course aux présidentielles. Dans ce trop plein de candidat il est peut être temps que certains se retirent de la scène politique. Certains politiciens sans vision politique d'envergure, sans charisme et sans convictions assises devraient peut être avoir la juste idée d'annoncer leur non alignement.

Mais dans notre pays, les gens n'aiment pas quitter les choses à temps et au bon moment. l'éloquence de Cabral Libii est très prisée dans l'opinion politique, il est écouté. La remarque qu'il convient de faire c'est de dire qu'il est porteur d'un symbole. Le symbole d'une opposition jeune et capable de rénover. Cabral influence et oriente l'opinion publique. La question qui se pose est de se demander s'il peut devenir président ? s'il deviendra l'opposant le plus redouté ? s'il est le modèle de la jeunesse ou tout simplement s'il est le modèle d'une politique Camerounaise renouvelée.

Personnellement j'aurai du mal à avoir un jugement clairvoyant et définitif parce que je ne l'ai jamais rencontré même si je m'intéresse à son oeuvre. Par ailleurs j'ajoute qu'il ne faut pas croire qu'on a besoin d'être politologue ou agrégée en politique pour comprendre la chose politique. La politique est une science de l'esprit, et d'aucuns naissent avec un don de perception rapide des choses de l'esprit. Cabral est il destiné à présider le Cameroun ? parviendra t'il à entrer dans sa destinée ? Le temps nous le dira !!!