Cameroun: Yaoundé - Le palais des congrès new look s'ouvre au public

Rayonnant de splendeur et de prestance après sa réhabilitation par les Chinois, l'édifice, tient ses Journées portes ouvertes du 5 au 21 juillet 2017.

Face à la presse hier mercredi 05 juillet, le directeur général (Dg) du palais des congrès (Pc) de Yaoundé, Christophe Mien Zok. Dans l'exposé des motifs des Journées portes ouvertes, il a affirmé que l'objectif, est de faire découvrir au public, le nouveau visage du joyau architectural qui domine la capitale camerounaise.

C'est ainsi que deux semaines durant, le public bénéficiera gratuitement des séances de sports et loisirs pour enfants, notamment, des projections cinématographiques, avec le concours des Ecrans Noirs. Les dites projections cinématographiques, a précisé Christophe Mien Zok, ont lieu le 20 juillet prochain. Dans le même ordre d'idées, une exposition photos-vidé vantant le nouveau visage du Pc de Yaoundé, sera proposée au public du reste invité à venir nombreux. La soirée culturelle ainsi que la cérémonie du 21 juillet, clôture des activités, verront le personnel atteint par l'âge de départ à la retraite, recevoir des cadeaux d'adieux. Plus gai encore, ceux des personnels qui recevront des médailles d'honneur du travail.

« A travers toutes ces activités, nous voulons réaffirmer la place et l'importance du palais des congrès dans la promotion et la valorisation du vivre- ensemble, du multiculturalisme. Il s'agit de renforcer la notoriété et l'image de cet édifice auprès du grand public, mais également élargir notre portefeuille clients » a déclaré Christophe Mienzok, le Dg du palais des congrès de Yaoundé. Une visite guidée du gigantesque bâtiment dont les travaux de réhabilitation ont couté un peu plus de 10 milliards FCFA, a permis aux Hommes de média, de toucher du doigt, la cure de jouvence de cet édifice capable désormais de répondre à toutes les exigences des plus grands rendez-vous du monde.

Au milieu de ce coup de neuf qui a consisté entre autres en la réfection des toitures, acquisition d'un matériel de sonorisation ultra moderne, le drainage des eaux usées, la tuyauterie, les façades et baies vitrées, la climatisation, les caméras de surveillance ainsi que le mobilier intérieur, Christophe Mien Zok, a cependant évoqué le défi de la maintenance qui selon lui, passe aussi par « la réfection des mentalités de tout le personnel , y compris moi-même ».

Sorti de terre en 1982, le palais des congrès est un établissement public administratif sous tutelle technique du ministère des Arts et de la Culture. L'édifice est bâti sur 18 hectares, et compte 107 employés. Son budget pour l'année 2017, avons-nous appris, est de plus de 3 milliards FCFA.