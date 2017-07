Cameroun: Le gouvernement à l'œuvre

De nombreux programmes ont été mis en place pour permettre à chacun d'avoir un nid

Disposer d'un logement reste une équation difficile à résoudre pour la majorité des Camerounais. Pour faciliter la tâche aux populations, le gouvernement explore des pistes afin de permettre aux uns et aux autres de disposer d'un abri. C'est dans cette perspective que de nombreux programmes et projets sont conçus en matière d'habitat. Il s'agit entre autres du projet de construction de 1500 logements sociaux sur financement de la République populaire de Chine.

La répartition est effectuée de manière suivante : Yaoundé 660 logements ; Douala 660 logements ; Limbe 50 logements ; Bafoussam 50 logements ; Bamenda 50 logements et Sangmélima 50 logements. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme global du gouvernement qui vise la relance de l'habitat social par la construction de 10.000 logements et l'aménagement de 50.000 parcelles. Il est le résultat de l'accord-cadre relatif au projet Etat du Cameroun/Etat de Chine, à l'issue duquel un protocole d'accord relatif à la construction de 1500 logements environ au Cameroun a été signé le 18 avril 2008, entre le gouvernement de la République du Cameroun et la Société nationale de Chine pour la coopération internationale économique et technique de Shenyang.

A ce jour, les choix architecturaux et d'aménagement ont permis de faire des économies qui ont donné lieu à la construction de 20 logements supplémentaires portant le nombre total à 1520 logements. Le Programme de construction de 1500 logements sociaux sur financement de la République populaire de Chine est dans sa phase d'achèvement et va compter, au bout de l'opération plus de 1500 logis grâce au travail de l'équipe spéciale mise en place par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU).

Toutefois, il convient de souligner que la commercialisation qui va démarrer dans les mois à venir ne sera possible que si les concessionnaires des réseaux respectent leurs engagements. La composante-habitat du Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique (Planut) n'est pas en reste. Il s'agit des infrastructures à construire dans chacun des huit chefs-lieux de régions, à l'exception de Yaoundé et Douala. On y retrouvera entre autres des immeubles en rez-de-chaussée avec des appartements, des villas simples et jumelées, des écoles primaires et maternelles, un supermarché, centre de santé et commissariat de sécurité publique. Le coût total de ce projet de 100 logements sociaux par région est évalué à 40 milliards F, dont près de 5 milliards par ville.